【外幣定期】做日圓6.9厘　賺了滙率再賺息 （2023年6月更新）

外遊前必會兌換外幣，近日最低水的要數日圓，日本既是港人至愛，日圓又適逢大減價，若在兌換日圓後做高息定期存款，可謂賺了滙率再賺息。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰

銀行 年利率 存款期 存款額 花旗 5.0厘 1個月 上限2000萬港元 恒生 6.9厘 1星期 1萬港元等值 南洋商業銀行 2.8厘 1星期 1000港元等值

花旗1個月5厘 恒生1週6.9厘

花旗銀行的1個月5厘較為着數，雖然年利率水平略低於恒生的6.9厘，但存期長達1個月，實際賺息較多。

1星期存期而言，恒生及南商都有推廣，恒生有6.9厘、南商有2.8厘。

需留意上述3大優惠都要經銀行兌換日圓才可享有。雖然經銀行換滙，滙價可能非最好，但好處是可以同時開立高息定期存款。尤其是目前日圓利率仍然低企，銀行出到5至6厘的高息推廣，實屬難得。

除了日圓，近期銀行推出不少高息外幣定期存款，不計超短存期，目前外幣定期最高4厘，相比之下，12個月港元定存目前最高3.7厘，外幣定存的息率水平一點也不遜色，甚至更高。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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紐元長息最高4厘

新西蘭央行上月再加息至5.5厘後，暗示利率已經見頂，市場視之為「鴿派加息」，因此紐元一度急跌。

但由於利率高企，目前澳、紐、英、加4種貨幣當中，長息以紐元的4厘最高，由建行亞洲提供，但起存額為10萬紐元新資金。工銀亞洲也有3.9厘，需1.5萬紐元起存。

如果想門檻低一點，大眾銀行有3.7厘，而招商永隆、渣打、中銀香港及星展目前均在3厘或以上。

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澳元最高3.9厘

澳洲央行在5月意外加息25點子，本周意外再加0.25厘並警告會再加息抗通脹，令澳元反彈。

富邦的澳元定存逼近4厘，目前12個月存期最高達3.9厘，6個月及3個月亦分別有3.6厘及3.4厘，均為全城最高。而起存額均需為3.8萬澳元新資金。

富邦以外，其他銀行的年利率有一定距離，第二高是建行亞洲的3.4厘，要10萬澳元新資金；工銀亞洲及招商永隆的12個月存期均有3.3厘。

英鎊最高3.8厘

英鎊在去年經歷大跌後，新首相辛偉誠上台，金融市場趨穩，英鎊趨於穩定。

目前英鎊長息以上商最高，本周加至3.8厘，需5000英鎊起存。其次是建行亞洲的3.7厘及工銀亞洲的3.6厘。

6個月存期也是這兩間銀行最高，均有3.5厘。3個月存期最高息是華僑永亨，有3.45厘。

加元短息有驚喜 1個月5.3厘

加拿大央行雖然明言利率會在長時間內保持較高水平，但最新已連續兩次議息把關鍵利率維持不變。

目前加元長息定存年利率較其他貨幣略低，但短息有驚喜，恒生1個月存期加至5.3厘，適用於優越私人理財/優越理財客戶之兌換貨幣。

短期存期 1星期最高13.9厘

恒生銀行集中吸納1個月存期的外幣，優越私人理財或優越理財客戶之兌換貨幣，英鎊、澳元都有4.3厘。

恒生同時提供最高息的1星期存款，加元、英鎊、澳元及紐元的最高年利率都是13.9厘，同樣需為上述指定客戶的兌換貨幣，單一兌換交易達1萬港元等值。

本文最後更新日期︰2023年6月7日

撰文︰HKET理財組

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