【新加坡旅遊】新加坡濱海灣花園Gardens by the Bay　成全球唯一阿凡達魔幻星球

新加坡地標名勝濱海灣花園（Gardens by the Bay），最近為了經典電影《阿凡達》續集上映，將其中一個溫室變成《阿凡達》主題體驗。

濱海灣花園招牌式的擎天樹叢、全球最大的玻璃溫室花穹等，都是新加坡的標記。這個於2012年開設的旅遊景點，榮獲不少獎項，今年剛好踏入第10年，每年舉辦多個不同活動，吸引遊客一訪再訪。

限定《阿凡達》主題活動

每年11月起濱海灣花園中的花穹及奇幻花園，也會換上聖誕裝飾及鋪滿聖誕花卉，不過今年的焦點卻落在另一個溫室--雲霧林身上。因為有《阿凡達》加持，將整個溫室加入大量電影元素，將賞花觀植物變得有趣好玩，打起卡來也更加震撼吸睛！

這個《Avatar : The Experience》沉浸式主題體驗剛於10月28日才正式展開，本來計劃舉行至明年3月31日，不過負責人稱有機會延長活動，讓更多旅客能親自進場參觀。整個雲霧林各區也變成迷幻的潘朵拉星球，有大量細節如異形生物、納美人等出現，旅客可以逐一慢慢發掘。

魔幻潘朵拉星球

整個體驗有超過20個項目，只需一直向前行，即可看到所有塑像及玩意。由進入雲霧林開始，35米的瀑布下已有一隻靈鳥（Mountain Banshee）在門口打招呼，為潘朵拉星球揭開序幕。白天參觀四處瀰漫着一股朦朧仙氣，份外有意境，打卡也夠充足光綫；不過入夜後場景打起迷幻的紫藍燈光，又有另一番神秘感覺。

留意在樹林植物當中，常有角色及動物隱藏其中，可以「野生捕獲」到麗美瞳猿、錘頭巨獸及蟒狼等等。這一層亦有多個互動遊戲，包括Avatarize Yourself的遊戲站，可透過鏡頭將自己「阿凡達」化，變成藍皮膚及黃眼睛的納美人，更可以將相片即時傳入手機留為紀念。另一個剪影遊戲，同樣可將影子「阿凡達」化，又是另一個打卡位。

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《Avatar : The Experience》

地址：新加坡濱海灣花園雲霧林

開放時間：9am至9pm，即日起至12月17日星期五及六開放至10pm,18日至31日星期五及六開放至11pm

門票：雲霧林連花穹套票成人53新加坡元（約297港元）、小童40新加坡元（約224港元）

前往方法：可乘坐MRT至Bayfront站或於11月13日營運的Gardens by the Bay站

網址：avatartheexperience.com

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文︰新加坡濱海灣花園直擊 全球唯一阿凡達魔幻星球】（收費文章）

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