【僱員福利】團體保險報價三寶ABC

踏入十一月，都是不少企業忙得喘不過氣的月份，因為各大部門都已經開始為今年作最後衝刺，同時為明年計劃作好準備，例如前線銷售部門努力為今年「跑夠數」，又要為明年制定銷售目標；會計部亦忙於今年的年結和明年預算。當然，人事部亦不能獨善其身；既要處理不同的年結事項（如年假、表現評核等），又要埋首明年的人力資源計劃，尤其是「搶人才」已經成為香港的熱話。升職？加薪？如何在有限資源下搶人才已經成為當今的一門學問。



事實上，筆者發現越來越多企業，特別是中小企，開始檢討團體保險。這反映員工對醫療保障的重視；企業要留得住人才，一份為僱員及其家人的周全醫療保障已經成為最低消費。1月份一向都是團體保險續保的旺季，但當檢討保單和準備續保時，有哪些事情需要注意？



保得多 vs保得好

有些人認為團體保險保障多，範圍大，就肯定是對員工好，對公司好。雖然團體保險項目若然又多又廣，提供的保障確實會更全面，但這並不代表一定是最具成本效益。要明白，企業的資源不是無限，保障越多，保費自然越高。若花在保費的預算多了，則花在其他僱員福利的預算就自然要減少。這到頭來，公司投資在僱員福利的回報未必能最大化。因此，續保時，需要切實考慮到，哪項保障是員工最受用？有否為不同職級的人才度身訂造不同保障範圍？



需要vs 濫用

單看數字，索償得多的保障項目不一定代表是員工最需要的，或許可能有被濫用的情況。團體保險續保的保費會參考公司的過往索償額（Loss Ratio）而訂。如果去年的索償額過高，續保保費便有機會調高，這意味著企業成本上升，或者保障額需要向下調整，得不償失。所以，企業可以動動腦筋，例如善用自付額（俗稱墊底費），就可以有效減低濫用的機會，同時又有上調保障的空間。



貨比三家

所謂貨比三家，很多企業續保時，都想比較現有的計劃與市場其他的團體保險計劃的分別。這也是無可厚非，但在比較價格和保障之餘，也應考慮其他服務因素，例如該保險公司有沒有手機應用程式支援網上索償？有否提供額外免費的增值服務，例如數碼化的人力資源管理系統？



此外，要求報價，就要準備好團體保險報價三寶 — ABC

A代表續保日期 (Anniversary Date)

B 代表團體保險福利表 (Benefit Schedule)

C代表受保成員名單 (Census) 及 索償記錄表 (Claims report)

因為團體保險計劃往往都是度身訂造，所以報價較為需時，最理想是於續保前一至兩個月左右開始報價。如果是1月1日到期的保單，現在開始就是最好的時候。坐言起行，現在就馬上聯絡保險代理人檢討現時的團體保險計劃，為公司明年籌劃更具效益的保障，締造員工和僱主的雙贏方案。



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