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富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa

精明消費 19:00 2022/11/20

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平日生活繁重，來一場水療按摩放鬆身心最適合不過。香港富麗敦海洋公園酒店的水療中心現已開幕，4間豪華護理室全為海景，更有附設露台和私人浴缸的雙人護理室，享受難忘浪漫的水療體驗。

富麗敦水療中心提供各項傳統護理療程，由專業理療師主理，王牌療程「富麗敦水療之旅」可自選兩項護理，「療癒時光之旅」則以喜馬拉雅鹽石按摩緩解焦慮，讓情緒恢復平和，主要使用英國名牌Bamford及澳洲的Subtle Energies產品。中心亦有多項熱療設施，包括熱水浴池、男女活力池、桑拿浴室和蒸氣浴室，可於水療護理前後享用。

富麗敦水療中心推出限時「悠然下午體驗」開幕禮遇，由即日起至11月30日逢星期一至四適用，每位$2,250，可享用110分鐘「富麗敦水療之旅」3項護理及星耀廊經典下午茶。

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富麗敦水療中心

地址：香港富麗敦海洋公園酒店西翼

電話：2166 7400

開放時間：星期一至四11am至10pm，星期五至日及公眾假期10am至10pm

作者、責任編輯：張頌婷

【原文︰富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa】（收費文章）

 

＝＝＝＝＝

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