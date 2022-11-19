來到11月，秋高氣爽、涼風柔順，特別令人想吃點火氣旺盛的燒烤，最好可以三五知己一起圍爐，滿足味蕾之餘更暖入心。但政府BBQ場剛剛才重新開放，勢必一爐難求。下面這家燒烤主題餐廳─大欖串燒，有招牌醃雞翼、生猛海鮮，不用霸位更不必擔心天氣，年尾聚餐心水推介！

想「燒嘢食」，不一定要去到山旮旯，鬧市一樣可以。最近記者就在銅鑼灣鬧市找到這間燒烤店─大欖串燒。這名字是否很耳熟？其實它是屯門大欖燒烤的新綫，場主廚師出身，特別重視食物質素，自家醃的雞翼、金沙骨、牛舌和豬頸肉，都是燒烤場的名物，開出市區，當然要同步進駐新店。

大欖串燒開上樓，模式與露天燒烤場有別，形式像韓燒店、設冷氣，但甫進場，戶外燒烤場的那陣燒烤味，馬上撲鼻而來。每張枱均設有可移動的小型燒烤爐及強勁抽風系統。負責人Jake說：「我們試過很多，只有這款日本爐最貼近炭爐風味，用明火，中間裝有金屬片，不是直火燒，不易燒燶食物。」

記者覺得海鮮最有水準，因全部游水非急凍，場內設有魚缸，有新鮮日本生蠔、愛爾蘭蟶子、北海道扇貝、大連鮑魚、九節蝦、沙白、貴妃蚌，還有波士頓龍蝦。海鮮極之生猛，龍蝦甚至生猛至充滿攻擊性，開邊後，蝦肉通透、蝦膏逼爆，完全不用調味已鮮甜至極！

提供3款$288至$388位的活海鮮套餐+ 2.5小時串燒燒烤放題，除包一份海鮮拼盤外，還可到自助櫃位任取50款燒烤食物，包括4款口味雞中翼、蜜香叉燒粒、香草羊架、鹹牛脷串、芝味牛筋丸和菠蘿等。任食種類更包括多款熟食和甜品，如老火湯、蒜蓉西蘭花等。調味有6款選擇，包括牛油及泰式酸辣等。最開心場內還有新界蜜糖，燒至半熟掃上蜜糖再烤，盡顯香港人BBQ的精髓。

冬天不怕北風太冷，夏天不怕汗流浹背，燒得舒服，且步出地鐵站再行幾分鐘即到，以後約人BBQ不用再約到天荒地老了。

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大欖串燒

地址：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1樓B室

電話：2816 2220

營業時間：周一至四12nn - 5pm、5:30pm - 11pm、周五至日及公眾假期12nn - 11pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文︰銅鑼灣BBQ主題餐廳 日本明火烤爐燒出炭香味】（收費文章）

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