明年5G旗艦手機有咩咁勁？3.2億像素鏡頭 AI運算再強化

一年一度的高通峰會剛舉行，並發佈了下一代智能手機行動平台Snapdragon 8 Gen 2，以及一系列的智能裝置處理器。雖然智能手機發展至今已進入平台階段，一般用家難以感受到新平台帶來的戭人破，但對玩手機一族而言，這就是來年新機的心臟，怎麼也要關心一下。

高通近年在旗艦手機處理器的市場，備受台灣聯發科的挑戰。聯發科亦已推出了下一代旗艦處理器天璣9200，與高通8 gen 2同樣採用台積電的4納米製程生產。兩款處理器各有賣點，必成為手機廠家爭用的產品。

綜合兩家公司公布的資訊，明年的Android 旗艦智能手機的特點，包括如下：

支援高達3.2億像素的拍攝鏡頭（天璣9200）

支援即時光影追蹤功能

支援6Ghz以下及毫米波段的5G頻譜

5G上下載速度分別高達3.5GHz及10GHz

支援Wi-Fi 7連線

強化人工智能運算

高通 Snapdragon 高峰會登場，會中正式發表採用 4 奈米製程的 5G 旗艦行動平台 Snapdragon 8 Gen 2，強調以 AI 進行智慧設計，並且將其應用在影像處理、連接技術等許多項目。

攝影功能是競爭重點

攝影功能是旗艦智能電話的競爭重點，Snapdragon 8 Gen 2 的 Snapdragon Sight 升級成認知型 ISP，利用 AI 處理器的神經網絡，令拍攝影像當刻即時分析內裡的物件，並自動作出調整，例如面容、頭髮、衣服、背景等，給予相應的調整造出專業攝影效果。

當然，對手機攝影有一定認識的用家，都深明硬件上所寫的全都是理論值而已。真正的表現還要看手機廠商的軟件調整。高像素不一定代表高畫質，低像素也不代表相片成像差。蘋果的iPhone一直在做著最好的說明。但未來手機拍照除了像素大小，其實還有很大的提升空間，包括拍攝移動中物件、暗黑環境下的效果、防手震功能、以及如何透過人工智能即時修補拍得不好的照片。

Wi-Fi 7要靠光纖入屋升級換代

另一個觸目的新技術就是Wi-Fi 7。正當大家的家中還可能是在使用Wi-Fi 5 或Wi-Fi 6的技術時，Wi-Fi 7原來已準備好上市。Wi-Fi 7 被定義為下一代主要的無線網路技術演進，預計將提供至少 30 Gbps的傳輸速率，並以4頻傳輸來達到高速連線。當然，入屋水喉也不能太窄，有已發表的Wi-Fi 7產品便已支援10Gbps及2.5Gbps的光纖接駁，反映未來光纖入屋應有一波升級換代潮，才能撐起Wi-Fi 7的發展。

據報首款搭載 Snapdragon 8 Gen 2 的智慧型手機預計 2022 年底起就會推出，首批合作夥伴包括華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、夏普、Sony、vivo、小米、星紀時代（魅族）與 ZTE 等，而華碩旗下的 ROG Phone 確定採用，成為唯一的台灣品牌。

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