  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？各銀行信用卡交稅優惠一覽

精明消費 13:38 2022/11/22

分享：

分享：

稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，其中一種方法是用信用卡交稅，而各大銀行在這期間都會推出信用卡交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

■信用卡交稅優惠■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

暫時有推出的信用卡交稅優惠的銀行包括中銀香港、建行（亞洲）、東亞銀行、上海商業銀行及花旗銀行。至於其他銀行則仍未公布相關的優惠。以目前的資料來看，繳付50,000元稅款的話，建行（亞洲）信用卡可獲的現金回贈最高，達150元。以中銀信用卡、東亞銀行信用卡及花旗銀行信用卡則只有100元現金回贈。

另外，各銀行計算繳稅金額的方式都不一，中銀信用卡是計算單一最高之繳稅金額來釐定現金回贈金額，而建行、東亞及花旗則是累積繳付稅額來計算。有些銀行更設有抽獎，就如上海商業銀行以指定信用卡繳交10,000元稅款可獲1次抽獎機會，頭獎為8,888元免找數簽賬額、二獎為3,888元免找數簽賬額、三獎為1,888元免找數簽賬額。

除了信用卡交稅優惠之外，有個別銀行更有推出數碼交稅獎賞計劃。星展銀行指，透過其iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交稅款，可享高達450元現金獎賞及一個電子印花。推廣期由即日起至2023年4月30日。

【稅貸2022】銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？

【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
今日
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／報稅／扣稅／合併報稅（更新至11月15日）
2022/11/15
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／報稅／扣稅／合併報稅（更新至11月15日）
【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／領取時間表（10月5日更新）
2022/10/05
【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／領取時間表（10月5日更新）
【交稅2022】儲稅券年率上調　10月3日或以後購買可享新利率
2022/10/05
【交稅2022】儲稅券年率上調　10月3日或以後購買可享新利率
【環遊世界】外國情侶實現全職旅行遊覽40多個國家　真係靠儲蓄唔洗做？
2022/08/23
【環遊世界】外國情侶實現全職旅行遊覽40多個國家　真係靠儲蓄唔洗做？
銀行 上海商業銀行 網上理財 現金回贈 星展銀行 著數優惠 信用卡

上一篇文章

【聖誕節2022】聖誕將至 禮物無想法？ 豐澤逾300款聖誕禮物低至31折

下一篇文章

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【農地租耕】5間精選農莊收費一覽
【農地租耕】5間精選農莊收費一覽
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？各銀行信用卡交稅優惠一覽
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？各銀行信用卡交稅優惠一覽
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款