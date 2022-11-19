【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？　各銀行信用卡交稅優惠一覽

稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，其中一種方法是用信用卡交稅，而各大銀行在這期間都會推出信用卡交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

■信用卡交稅優惠■

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暫時有推出的信用卡交稅優惠的銀行包括中銀香港、建行（亞洲）、東亞銀行及上海商業銀行。至於其他銀行則仍未公布相關的優惠。以目前的資料來看，繳付50,000元稅款的話，建行（亞洲）信用卡可獲的現金回贈最高，達150元。以中銀信用卡及東亞銀行信用卡則只有100元現金回贈。

另外，各銀行計算繳稅金額的方式都不一，中銀信用卡是計算單一最高之繳稅金額來釐定現金回贈金額，而建行及東亞則是累積繳付稅額來計算。有些銀行更設有抽獎，就如上海商業銀行以指定信用卡繳交10,000元稅款可獲1次抽獎機會，頭獎為8,888元免找數簽賬額、二獎為3,888元免找數簽賬額、三獎為1,888元免找數簽賬額。

除了信用卡交稅優惠之外，有個別銀行更有推出數碼交稅獎賞計劃。星展銀行指，透過其iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交稅款，可享高達450元現金獎賞及一個電子印花。推廣期由即日起至2023年4月30日。

責任編輯：鄭樂怡

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