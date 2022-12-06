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【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽

精明消費 13:27 2022/12/06

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稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，其中一種方法是用信用卡交稅，而各大銀行在這期間都會推出信用卡交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

■信用卡交稅優惠■

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暫時有推出的信用卡交稅優惠的銀行包括中銀香港、建行（亞洲）、東亞銀行、上海商業銀行、花旗銀行、恒生銀行、大新銀行、滙豐銀行及工銀亞洲。至於其他銀行則仍未公布相關的優惠。以目前的資料來看，如果繳付10,000元稅款，大部分銀行信用卡現金回贈達50元，包括中銀信用卡、建行（亞洲）信用卡、東亞銀行信用卡及大新銀行信用卡。繳付50,000元稅款的話，建行（亞洲）信用卡可獲的現金回贈最高，達150元。以中銀信用卡、東亞銀行信用卡、花旗銀行信用卡及工銀亞洲信用卡則只有100元現金回贈。

另外，各銀行計算繳稅金額的方式都不一，中銀信用卡是計算單一最高之繳稅金額來釐定現金回贈金額，而建行、東亞、花旗、恒生、大新及滙豐則是累積繳付稅額來計算。有些銀行更設有抽獎，就如上海商業銀行以指定信用卡繳交10,000元稅款可獲1次抽獎機會，頭獎為8,888元免找數簽賬額、二獎為3,888元免找數簽賬額、三獎為1,888元免找數簽賬額。

除了信用卡交稅優惠之外，有個別銀行更有推出數碼交稅獎賞計劃。星展銀行指，透過其iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交稅款，可享高達450元現金獎賞及一個電子印花。推廣期由即日起至2023年4月30日。

【稅貸2022】銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？

【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　

責任編輯：鄭樂怡、梁政琪

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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