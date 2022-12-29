  • 17°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽

精明消費 21:00 2022/12/29

分享：

分享：

稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，其中一種方法是用信用卡交稅，而各大銀行在這期間都會推出信用卡交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

■信用卡交稅優惠（現金回贈由低至高排列）■

    點擊圖片放大
    +9
    +8

交稅1萬元大部分回贈$50
交稅5萬元最多回贈$200

暫時有推出的信用卡交稅優惠的銀行包括中銀香港、建行（亞洲）、東亞銀行、上海商業銀行、花旗銀行、恒生銀行、大新銀行、滙豐銀行、工銀亞洲及中信銀行（國際）。至於其他銀行則仍未公布相關的優惠。以目前的資料來看，如果繳付10,000元稅款，大部分銀行信用卡現金回贈達50元，包括中銀信用卡、建行（亞洲）信用卡、東亞銀行信用卡、大新銀行信用卡及中信銀行（國際）。繳付50,000元稅款的話，中信銀行（國際）信用卡可獲的現金回贈最高，達200元，而中銀信用卡、東亞銀行信用卡、花旗銀行信用卡及工銀亞洲信用卡則只有100元現金回贈。

中銀分期繳付  最多回贈$1500

此外，中銀香港亦提供另一優惠，若客戶選擇分期繳付稅款，最多有額外回贈1000元，連同上述的500元，即合共最多1500元。

不過，要賺齊1000元額外回贈，每月累積交易金額必需要達20萬元或以上。如果每月累積交易金額在1萬元至5萬元以下，額外現金回贈為100元；每月累積交易5萬元至10萬元以下，額外回贈300元；每月累積交易10萬元至20萬元以下，額外回贈500元。

而且要留意，若分期繳稅，會有每月手續費，最低0.15%。

各銀行計算繳稅金額方式不一

另外，各銀行計算繳稅金額的方式都不一，中銀信用卡、中信銀行（國際）信用卡是計算單一最高之繳稅金額來釐定現金回贈金額，而建行、東亞、花旗、恒生、大新及滙豐則是累積繳付稅額來計算。有些銀行更設有抽獎，就如上海商業銀行以指定信用卡繳交10,000元稅款可獲1次抽獎機會，頭獎為8,888元免找數簽賬額、二獎為3,888元免找數簽賬額、三獎為1,888元免找數簽賬額。

除了信用卡交稅優惠之外，有個別銀行更有推出數碼交稅獎賞計劃。星展銀行指，透過其iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交稅款，可享高達450元現金獎賞及一個電子印花。推廣期由即日起至2023年4月30日。

【稅貸2022】銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？

【交稅】2023年扣稅年金全攻略　4.4厘保證回報　兼盡用扣稅額

信用卡被盜用點算？ 一定可以退款嗎？ 教你3大補救方法

消委會：21間銀行信用卡 現金回贈相差26倍 邊張卡回贈最高？

【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　

責任編輯：鄭樂怡、梁政琪

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【稅貸2022】ZA Bank推第二彈稅貸優惠　投保指定計劃可獲「零息稅貸」
2022/12/19
【稅貸2022】ZA Bank推第二彈稅貸優惠　投保指定計劃可獲「零息稅貸」
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
2022/12/15
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／領取時間表（12月14日更新）
2022/12/14
【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／領取時間表（12月14日更新）
【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
2022/12/14
【稅貸2022】稅季來到　大新最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？
【環保有賞】「綠在區區」回收即獲6倍積分　設嘉年華二手物交換市集
2022/12/01
【環保有賞】「綠在區區」回收即獲6倍積分　設嘉年華二手物交換市集
信銀國際 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 建行亞洲 東亞銀行（00023） 中銀香港（02388） 電子支付 花旗銀行 工銀亞洲 香港經濟日報

下一篇文章

【旅行血併】日本消費稅擬增至15%? 新加坡增至8% 一文看日、韓、法、英購物稅及退稅門檻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法
【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法
【疫苗通行證取消】 相約朋友不再受針數限制 攀石/抱石/溜冰/高爾夫球場 地點及價錢一覽
【疫苗通行證取消】 相約朋友不再受針數限制 攀石/抱石/溜冰/高爾夫球場 地點及價錢一覽
崇光百貨新年名牌服飾低至2折 大班賀年糕品 買1送1
崇光百貨新年名牌服飾低至2折 大班賀年糕品 買1送1
【日圓兌換】抓緊日圓5算的尾巴 銀行換Yen 竟比找換店更平
【日圓兌換】抓緊日圓5算的尾巴 銀行換Yen 竟比找換店更平
【旅行血併】日本消費稅擬增至15%? 新加坡增至8% 一文看日、韓、法、英購物稅及退稅門檻
【旅行血併】日本消費稅擬增至15%? 新加坡增至8% 一文看日、韓、法、英購物稅及退稅門檻
【好去處】賞紅葉時機到！大棠紅葉指數顯示「漸紅」　除了大棠還有甚麼地方有紅葉？
【好去處】賞紅葉時機到！大棠紅葉指數顯示「漸紅」　除了大棠還有甚麼地方有紅葉？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款