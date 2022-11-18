國產MG4電動小車　34萬跑格搶眼球

現今電動車百花齊放，終於不限於Tesla，路面上有更多新面貌出現。這一部英國品牌MG推出的MG4在歐洲市場熱賣，雖然轉成中資及在國內生產，但亦無損受歡迎程度，在香港甚至有不少人未試車已落訂，絕無誇張。

眼前這一部MG4，外形有日系Prius甚至些少Supra的影子，鮮橙色Sharp醒車身運動味濃郁，不少途人都投以注目禮。MG為英國老牌，曾出產過MGA、MGB、Midget等經典車款，2007年被中國上汽集團收購，最近以電動車品牌重返香港市場，推出一部SUV ZS及掀背車款MG4。

▲ MG4有5款車身顏色可選，招牌橙色加上Sporty外形相當突出。（陳國峰攝）

設計年輕富跑味

現時市面上的電動車款以CUV或SUV居多，小型掀背要數Tesla Model 3、BMW i4及Mini Electric等。MG4則看中這點，以年輕化跑車作賣點，加上進取的定價、齊全的設備，雖然並非傳統大品牌，也有一定的吸引力。

試車版本為豪華版Trophy Long Range，配備64kWh電池，使用由寧德時代生產的三元鋰電池，優點是夠薄，而且續航力達435公里。外形跟普通版也有分別，豪華版的頭燈為LED，亦設有3個射彈頭燈，車頂為雙色設計，後部亦特設標誌性擾流翼，更加有型富跑味。

全車由車頭冚、車側至車尾的綫條也硬朗，稜角分明，亦有很多格綫裝飾，代表賽車的速度感，如車頭及尾燈、車唇、車側等，車尾燈刻意突出，上有紅色發光的幾何綫條，充滿設計細節。車頭並非電動車常見的密封式，反而設有自動開關的進氣格柵，兩旁更有豪華版專屬的擾流板燈條。

▲ LED車頭燈帶格狀，加上豪華版獨有的擾流板燈條，賣相靚仔。（陳國峰攝）

▲ 車側亦有硬朗綫條及格狀紋點綴，強調速度感。（陳國峰攝）

▲ 車尾突出的一幅式尾燈，非常搶眼。（陳國峰攝）

▲ 細心留意尾燈亦有格狀紋及發光紅綫。（陳國峰攝）

簡約內櫳設備齊

車內奉行電動車簡約元素，以全黑色為主，沒有多餘的裝飾及按鈕。雙屏幕非現時流行的一體式，分成7吋數碼錶板及中控台10.5吋觸控屏幕，介面簡潔不花巧，但尺寸不夠大。中控台有一排冷氣及音量控制等實體鍵，下面只有旋鈕形波棍及電子手掣，亦設有杯架、USB及傳統點火器插頭位。

多功能皮製軚盤為兩幅式，略嫌幼身欠缺握感，但軚感、油門力度有輕、中及重3度調校，因此也不會過輕。而且亦沒有撥片去控制回收力度及駕駛模式，需要在中間的觸控屏幕去調校。豪華版的駕駛席為電動座椅，更有暖座功能，以皮革及布料混合設計，尚算舒適，配以藍色車綫裝飾。

後座及車尾箱亦拜全新車架及超薄電池所賜，空間感充足，如果配備天窗更佳。設備齊全，有齊Apple CarPlay、安全系統如主動巡航系統、綫道偏離輔助、盲點提示及緊急煞車等等，豪華版更有360度停車鏡頭、衛星導航、無綫充電版及手機藍牙車匙等。

▲ 車廂內櫳設計簡約，但數碼錶板及觸控屏幕細了點，未夠電動車感。（陳國峰攝）

▲ 前座有電動座椅，皮革及布料設計平實。（陳國峰攝）

▲ 豪華版備有360鏡頭，泊車掉頭也方便。（陳國峰攝）

▲ 後座全平地台亦算寬闊，唯一要彈是C柱很厚、後擋風玻璃亦較細，影響車廂採光。（陳國峰攝）

駕駛輕鬆好玩

MG4在性能數據上不算很驚人，馬力為203匹、扭力250 Nm，0至100公里加速為7.9秒，不過駕起來卻甚有驚喜。車身及電池輕量，加上全新電動車底盤的關係，非常輕巧靈活，加速力高但不像Tesla般狂野。因為是後驅，轉彎指向敏捷，出彎時會輕輕甩尾，只要慢慢熟習，很快就可控制自如。

電動車回收力度很易適應，即使調校至最大或是主動調整（Adaptive），亦沒有突兀的頓挫拉扯感。駕駛模式有雪地、節能、正常、運動及自選，可隨需要調校。煞車亦有Auto Hold功能，只需在停車時踩深一點即可，極為方便。唯一缺點是自動矯正綫道偏離的力度很大，不太習慣。運動化的懸掛偏硬，走在路上亦有點震盪，但勝在隔音不俗。

細電版一換一車價由$259,000起、大電版$269,000，而豪華版則是$339,000。車價極具競爭力，但中國製造會否令駕駛者們卻步？

▲ 車頭沒有儲物空間，車尾箱容量則有363升。（陳國峰攝）

▲ 7kW充電0至100%約9小時、50kW 0至80%約60分鐘，150kW DC快充下，10%至80%只需35分鐘。（陳國峰攝）

MG4 Trophy Long Range規格表

售價：$339,000（一換一計劃）

車型：5門5座位掀背車

引擎：64kWh鋰電、前後永磁同步馬達、後輪驅動

馬力：203PS

扭力：250Nm

車身長X闊X高：4,287 X 1,836 X 1,504mm

車重：1,785kg

輪距：2,705mm

續航力：450km

0-100km/h加速：7.9秒

最高時速：160km/h

查詢：富利堡（2877 6700）

