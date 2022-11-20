18條財務規劃建議 終生受用 儘早清還債務 沒資金基礎不要養小孩 個人增值 09:00 2022/11/20 分享： 分享： 進入年尾，為了犒勞辛勤一年的自己及迎接新年，相信很多人都想進行一次大消費。但凡事要理智，應理性消費，為2023年做好規劃，早日實現財務自由。 如何做好理財規劃？以下是18條實現財務自由的建議，包含日常理財、消費、投資以致人生規劃的道理： ▼點擊圖片放大 +16 +15 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財加油站 最新專欄文章 更多 理財加油站 - Black Friday/聖誕節將至 做好5點 提防網購騙案 2022/11/18 Black Friday/聖誕節將至 做好5點 提防網購騙案 理財加油站 - 退休後想開展第二事業？ 先問自己3條問題 2022/11/17 退休後想開展第二事業？ 先問自己3條問題 理財加油站 - 負債才正常？ 破解貸款迷思 「能帶來現金流才是好債」 2022/11/16 負債才正常？ 破解貸款迷思 「能帶來現金流才是好債」 理財加油站 - 年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？ 2022/11/15 年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？ 理財加油站 - 有錢人不會有「賭博心態」 百萬富翁3種習慣和態度 2022/11/14 有錢人不會有「賭博心態」 百萬富翁3種習慣和態度 投資策略 投資產品 退休規劃產品 財富及資產管理 財富及退休規劃 儲蓄產品 儲蓄 職場文化 經濟 香港經濟日報