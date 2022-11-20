18條財務規劃建議 終生受用 儘早清還債務 沒資金基礎不要養小孩

進入年尾，為了犒勞辛勤一年的自己及迎接新年，相信很多人都想進行一次大消費。但凡事要理智，應理性消費，為2023年做好規劃，早日實現財務自由。



如何做好理財規劃？以下是18條實現財務自由的建議，包含日常理財、消費、投資以致人生規劃的道理：

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