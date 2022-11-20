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【好去處】LUCULLUS CACAO登陸奧海城　推限定下午茶$438兩位用

精明消費 10:00 2022/11/20

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位於奧海城的LUCULLUS CACAO全新分店，繼續發揚品牌「It's more than just CACAO」的理念，為新店注入創新意念，從世界各地嚴選優質食材，推出多款新分店的獨家美食及飲品。

其中有CACAO Afternoon Tea Set（$438 /兩位/額外每位加$288），優雅的金色下午茶點心架，以可可豆為設計概念，相當別致。層架共有4層，將多款鹹甜美點立體地展示，猶如一件藝術品。小食包括蟹肉酥皮撻、巴馬火腿法式吐司及碎蛋沙律撻等。甜品則有馬達加斯加72%單品朱古力芒果慕絲杯、紅寶石朱古力夾千層酥及菲律賓85%單品朱古力軟心蛋糕等。

新店還推出酸種麵包吐司系列，必試蟹肉牛油果酸種麵包吐司（$108），蟹肉、牛油果、青瓜及溫泉蛋，配搭酸種麵包，多種滋味同時在味蕾綻放。其他選擇有巴馬火腿碎蛋沙律酸種麵包吐司及蘑菇巴馬臣芝士酸種麵包吐司。

餐廳亦推出多款小食，包括招牌酥皮窩夫（$98），有柚子焦糖布丁、士多啤梨及榛子朱古力3款口味。把法式牛角包麵糰放進窩夫機烤烘成酥皮窩夫，外脆內軟，充滿牛油香氣。配以香脆的可可豆碎及雪糕一同享用，相當滋味。

飲品亦有不同選擇，如CACAO Tea（$65 /熱），淡雅的可可茶採用經烘焙及研磨而成的純天然菲律賓單品可可原豆外殼沖泡，放置一旁的可可原豆外殼，為淡淡的茶香增添了幾分可可香氣，可以一邊喝茶一邊輕嗅其香醇的味道。玻璃杯中盛載的可可茶，既呈現了可可醇厚的香氣，亦具茶葉的淡雅回甘，雙重口感混合，帶來意想不到的風味。

    點擊圖片放大

電話︰ 3480 0397

作者：招美寶

責任編輯：張高翔

【原文：LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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