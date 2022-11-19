【好去處】東薈城名店倉ｘ香港木庫　製作茶几、咖啡座木藝工作坊

東薈城名店倉最近首度與環保初創企業香港木庫合作，推出「嶼木同行」企劃，將從大嶼山收集到的廢棄木材回收升級，配合當地地形作設計靈感，製成富本土元素的9.6米木製長椅「木。聞」裝置，即日起於東薈城名店倉2樓展出，為東涌社區打造一個寧靜及能感受大自然氣息的角落。

回收木材除能製成家具外，還可以化身成杯墊、燭台、眼鏡架等。即日起至11月20日，場內更設有香港木庫期間限定店，售賣香港原木杯墊、木油護理套裝、蠟燭台、原木乾花瓶及樹頭凳等回收木製品。顧客亦可於指定周末參加電話座、茶几及咖啡座等木藝工作坊，了解更多香港木庫的理念及工作。

而東薈城名店倉亦聯乘HAUSTAGE提供肉桂樹護手油工作坊，除CLUB CG會員可憑積分換領參與外，商場還邀請了東涌離島婦聯的小朋友參加，讓更多人了解與木相關的製品，與大眾一起「嶼木同行」。

▼ 點擊圖片放大

作者、責任編輯：黃依情

【原文：東薈城名店倉 X 香港木庫 嶼木同行 Pop-Up 店及工作坊（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App