【世界盃2022】Asiaray推2大足球綫上遊戲　全城競猜冠軍得主　贏$200現金券

四年一次的世界盃的確令不少球迷興奮，九巴獨家廣告代理Asiaray及巴士光年由即日起至12月19日狂歡呈獻「Busz Together! 站．在一起 全城打氣」，首次於彌敦道打造一條由起始站到終點站總長3.3公里、橫跨尖沙咀、油麻地及旺角。同時，推出2款期間限定的綫上足球遊戲「我最識波估冠軍有獎遊戲」及「Football Crush」，有機會贏取$200運動用品購物現金券。

彌敦道設8個巨型打氣口號

「Busz Together! 站．在一起全城打氣」由尖沙咀九龍酒店至旺角銀行中心，總長3.3公里，沿途設立8個巨型打氣口號巴士站頂廣告，，加上50輛打氣巴士驚喜穿梭全港18區為球隊打氣，同時，大會挑選8隊最受歡迎的國家隊，以其國名巧妙設計了一系列有趣又順口的打氣金句，例如上屆冠軍隊「法國發覺冇對手」、曾5次奪冠的傳統勁旅「巴西巴巴閉」、從1954年開始未曾缺席決賽周的強隊「德國得咗」等，讓球迷影相打卡。

2大綫上足球遊戲 各贏$200現金券

另外，亦準備了兩款期間限定的綫上足球遊戲分別有「我最識波估冠軍有獎遊戲」及「Football Crush」。「我最識波估冠軍有獎遊戲」是考考各位眼光，只要猜中2022世界盃冠軍花落誰家，即有機會獲贈$200運動用品購物現金券，截止日期為12月19日，並於2023年1月6日或之前以登記之電子郵件通知得獎者及領獎安排；而「Football Crush」則適合眼明手快的打機好手，同樣有可能獲得200港元運動用品購物現金券。有興趣參與的球迷可以留意巴士車廂內的椅背，掃瞄QR Code即可進入遊戲網頁。

責任編輯：區祖飛

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