銅鑼灣時代廣場由11月23日起至2023年1月2日，將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller，於地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It's Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃，並以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首度登場的Tree Baby角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，帶領大家以森林浴度過一個治癒聖誕。

商場5樓同時設有「真美的房間」，有多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理的SPA療程及期間限定店等。而在12月10、11、17、18日及23日，Serrini會親臨現場進行5場「真美的音樂會SPA」，為35位觀眾帶來1.5小時的近距離放鬆音樂療程，門票將於11月18日11am起於MOOVShop.com預訂，門票套裝包括Serrini親自設計樹仔燈一盞及調配的「真愛」香氣口罩貼一套。

而11月24日Serrini會在Performance Zone內舉辦《Gwendolyn Spa》真美的簽名會，粉絲將可與Serrini作一對一近距離接觸，獲得梁總理親筆簽名唱片連微笑、真美Card一套、單獨合照機會及「真愛」香氣滾珠香薰一枝，門票套裝同樣在MOOVShop.com發售。

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作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：銅鑼灣時代廣場《It's Relaxing Time》 與 Serrini 共度 1.5 小時音樂 SPA（收費文章）】

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