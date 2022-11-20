  • 24°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銅鑼灣時代廣場《It's Relaxing Time》 與 Serrini 共度 1.5 小時音樂 SPA

精明消費 13:00 2022/11/20

分享：

分享：

銅鑼灣時代廣場由11月23日起至2023年1月2日，將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller，於地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It's Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃，並以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首度登場的Tree Baby角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，帶領大家以森林浴度過一個治癒聖誕。

商場5樓同時設有「真美的房間」，有多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理的SPA療程及期間限定店等。而在12月10、11、17、18日及23日，Serrini會親臨現場進行5場「真美的音樂會SPA」，為35位觀眾帶來1.5小時的近距離放鬆音樂療程，門票將於11月18日11am起於MOOVShop.com預訂，門票套裝包括Serrini親自設計樹仔燈一盞及調配的「真愛」香氣口罩貼一套。

而11月24日Serrini會在Performance Zone內舉辦《Gwendolyn Spa》真美的簽名會，粉絲將可與Serrini作一對一近距離接觸，獲得梁總理親筆簽名唱片連微笑、真美Card一套、單獨合照機會及「真愛」香氣滾珠香薰一枝，門票套裝同樣在MOOVShop.com發售。

    點擊圖片放大

 

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：銅鑼灣時代廣場《It's Relaxing Time》 與 Serrini 共度 1.5 小時音樂 SPA（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa
今日
富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa
【日本自由行】大阪必去6大Outlet　Céline、Coach絕不可錯過　即睇Outlet名牌集中地　
今日
【日本自由行】大阪必去6大Outlet　Céline、Coach絕不可錯過　即睇Outlet名牌集中地　
【世界盃2022】Visa送adidas Al Rihla 足球 迎接卡塔爾世界盃
今日
【世界盃2022】Visa送adidas Al Rihla 足球 迎接卡塔爾世界盃
【好去處】LUCULLUS CACAO登陸奧海城　推限定下午茶$438兩位用
今日
【好去處】LUCULLUS CACAO登陸奧海城　推限定下午茶$438兩位用
將軍澳中心聖誕爬蟲特展 近距離觀察8款稀珍「爬爬」明星
2022/11/19
將軍澳中心聖誕爬蟲特展 近距離觀察8款稀珍「爬爬」明星
口罩 商場活動 音樂會 音樂 SPA 門票 將軍澳中心 將軍澳中心 Park Central 商場 文娛藝術

上一篇文章

【日本旅遊】札幌慕尼黑聖誕節市集11月22日開始　德國美食＋露天表演節目

下一篇文章

【世界盃2022】Visa送adidas Al Rihla 足球 迎接卡塔爾世界盃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
虎豹別墅活化後免費開放 「18層地獄」仲有無得睇？
虎豹別墅活化後免費開放 「18層地獄」仲有無得睇？
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？　各銀行信用卡交稅優惠一覽
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？　各銀行信用卡交稅優惠一覽
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
港人消費習慣改變 量入為出 轉向平日消費
港人消費習慣改變 量入為出 轉向平日消費
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款