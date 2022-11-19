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將軍澳中心聖誕爬蟲特展 近距離觀察8款稀珍「爬爬」明星

精明消費 19:00 2022/11/19

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即日起至2023年1月2日，將軍澳中心會舉行《FairyTAIL Christmas》聖誕爬蟲特展，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款搜羅自全球的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物，部分更長達60cm，讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星。

商場更貼心為一眾「爬爬」特設兩間豪華主題客房，讓粉絲在指定日子裏攜同心愛的大型蜥蜴或小型守宮來到商場，為牠們換上聖誕裝束，於充滿聖誕氣氛的童話魔龍之城內影相打卡。The Point會員以1,000積分即可換領童話魔龍之城開放日的電子入場證一張。每次最多4人入場，帶同2隻蜥蜴，限時15分鐘。

The Point會員還可憑1,000積分換取360認識爬爬工作坊預留證，憑證於所選時段到達活動地點，出示於商場以電子貨幣即日消費滿300元的消費單據，即可參加工作坊，並獲贈50元將軍澳中心零售電子贈券。會員另外憑5,000積分可預留蜥蜴毛公仔，再於商場即日消費滿300元，即可換領爬爬毛公仔一隻。

    點擊圖片放大

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：將軍澳中心聖誕爬蟲特展 近距離觀察 8 款稀珍「爬爬」明星（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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