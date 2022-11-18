【Black Friday 2022】新城市ｘHomeSquare年度感謝祭開鑼　產品$11發售兼買一送一

11月25日便是一年一度的黑色星期五（Black Friday），除了網購平台有大量優惠之外，本地商場都亦推出不同消費優惠。沙田新城市廣場及HomeSquare在今個Black Friday (黑色星期五)及Cyber Monday前夕，舉行年度感謝祭Just Buy Weeks，The Point 會員由即日起可以獨家以會員積分獨家在網上以超筍價$11及$102掃，更可以享買一送一優惠。

多個護膚品牌買一送一

由即日起，The Point會員憑200積分即可以優惠價HK$11及$102購買指定商品，包括ITSU品牌The Hando手持按摩器 ，原價$899，現售$102；Kipling皇牌多用途袋，原價$550，現售$101；Chicco品牌溫和薄荷味牙膏，原價$108，現售$11等。另外，商場更有大量產品低至2折及買一送一獨家優惠，包括美容護膚品牌Estee Lauder以半價發售其皇牌修復眼霜套裝、shu uemura 的ultime8皇牌養膚潔顏油半價發售、Michael Kors精選手袋款式以低於4折發售等。

消費換領Dyson風扇

此外，The Point會員憑500分可即日起換領「至潮玩味家電賞」預留證，並於11月23日至12月6日期間憑即日指定電子消費金額換領至潮家電及電子產品，包括Samsung Galaxy Zlip4手機、Dyson空氣淨化風扇、Nintendo Switch Lite 遊戲機、等禮品。同時，新城市廣場將推出「消費王通行證」回贈優惠，The Point會員憑500積分率先預留「消費王通行証」，在活動期內消費滿$30,000即可享高達3倍積分，即相等可當現金使用的$480 Point Dollar，而累積消費最高金額的顧客更可獲得一萬元商場禮券。

年度感謝祭Just Buy Weeks期間亦推出「冬日購物賞」，透過消費回贈，顧客最高可獲贈價值逾$5,000商場消費禮券。平日5PM後消費滿$500，即可換領Movie Town 2D電影戲票買一送一、細爆谷電子優惠券及額外2小時免費泊車券。

■HK$11及$102購買指定商品■

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■2折發售產品■

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■至潮玩味家電賞■

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責任編輯：區祖飛

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