炑八韓烤推出睇波堂食$1加配優惠    Levi's Black Friday網店低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.炑八韓烤：推出睇波堂食1元加配優惠

即日起至11月30日，炑八韓烤推出堂食優惠，惠顧任何燒烤套餐或兩碟或以上燒烤產品，即可以1元加配梨汁雞腿肉、蔥蒜牛五花或香烤豬五花一份。

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2. Levi's：Black Friday Sale 網店低至3折

即日起至11月30日，Levi's 進行Black Friday Sale，買滿999元可享額外減250元，買滿1499元可享額外減500元。

網店：按此

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3. AEON：半年一度吉日 低至3折

吉日即會員購物日，今日最後一日，使用AEON 會員卡或用指定AEON信用卡購物，均可享有即時照價再折優惠，大量精選貨品俾你選購。

AEON 會員凡於依四日內，累積購物滿指定金額，最多更可獲贈50元電子優惠券5張。新申請、續會或升級會籍更可獲贈會員積分獎賞。而使用合資格AEON 信用卡簽賬滿800元或以上，每日最多賞您80元現金回贈。

活動詳情: 按此

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撰文：hket小編

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