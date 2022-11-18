衛冕法國隊主將加持　HUBLOT世界盃指定智能腕錶緊貼即時賽果

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距離2022年卡塔爾世界盃開幕僅兩日，除了安裝好指定電視台，或搵定有賽事直播的商場外，作為球迷又或湊熱鬧的錶迷，大可試試入手一枚由FIFA世界盃官方認可的時計品牌，來自瑞士的宇舶錶（HUBLOT）所研發的最新智能腕錶，那麼日間要工作的大家仍可隨時緊貼即時結果！
近日，Netflix有一齣紀錄片《驚爆FIFA內幕：足球、金錢與權力》（FIFA Uncovered）上架，從中得知首個贊助FIFA讓足球風靡全球的運動的是美國品牌可口可樂，第二位加入行列的是來自德國的adidas，這也預料得到這吸引超過10億（2018年）觀眾觀看的盛事可帶來龐大商機，從中加快數碼科技發展的速度，試問1930年第一屆世界盃的觀眾，怎會想像未來可憑一枚智能腕錶已知即時賽事？
智能錶都有比賽模式
11月 20日開賽在即，比賽如箭在弦，在每場比賽開始前 15 分鐘，有一枚智能腕錶可提供兩隊球隊陣容和球員資料，用家只需從錶面上輕輕一掃就能獲取詳盡資料。而當比賽開始時，這枚腕錶將進入「比賽模式」並啟動「時間表」，這是專為此款腕錶而設的功能，幫助球迷捉緊比賽重要的時刻。
這一枚智能腕錶叫Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022， 由連續4屆獲得FIFA官方認可的瑞士製錶品牌HUBLOT所研發，是第三代智能腕錶。用家只需透過錶冠來滾動錶盤，方便重播這些賽事。這是一種易於辨識、符合人體工學的互動功能專用的設計。HUBLOT品牌CEO Ricardo Guadalupe表示：「在2010年首次為國際足協南非世界盃提供計時後，能夠第四次擔任國際足協世界盃的官方計時，我們感到無比榮幸。」
說好足球故事
品牌並以「HUBLOT Loves Football」為口號，說好足球的故事並推廣世界盃，除了邀請黎巴嫩設計師Mira Mikati為此全球營銷企劃設計標誌外，更為品牌的15位品牌大使及好友，共同創作了15款別開生面的的足球呢。其中法國隊主教練迪甘斯（Didier Deschamps）和主將麥巴比（Kylian Mbappe）為最新智能手錶加持。
值得一提，此枚智能腕錶納入Big Bang系列，有種要讓大眾更深入認識品牌的鎮山之寶，此系列於2005年面世，除了把玩複雜功能、錶廠自製機芯的能耐外，其材質上的運用如碳纖維、鈦金屬、陶瓷及藍寶石等都是上乘之作。
而為了能令球迷即時得到比賽資訊，這趟利用Qualcomm Snapdragon Wear 4100處理器將自動機械機芯取而代之，並用上Google開發的最新版Wear OS3。重中之重，作為第三代智能腕錶終於新增心率監測儀，加埋GPS、加速計、陀螺儀等功能，一枚兼備運動和健康檢測的智能腕錶終於成功蛻變。
HUBLOT官方錶進化史
據知2006年之前，仍未有任何國際錶牌跟足球賽事有關，HUBLOT成為先鋒，除了先後贊助2006年瑞士國家隊和2008年的歐洲國家盃，其後2010年的世界盃更成為官方品牌指定計時至今，亦為每屆推出特別版腕錶。
產品查詢：2781 2728
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌