衛冕法國隊主將加持　HUBLOT世界盃指定智能腕錶緊貼即時賽果

距離2022年卡塔爾世界盃開幕僅兩日，除了安裝好指定電視台，或搵定有賽事直播的商場外，作為球迷又或湊熱鬧的錶迷，大可試試入手一枚由FIFA世界盃官方認可的時計品牌，來自瑞士的宇舶錶（HUBLOT）所研發的最新智能腕錶，那麼日間要工作的大家仍可隨時緊貼即時結果！

▲ 是次智能腕錶特別為既時尚又愛足球人士度身訂造，用家可選擇採用32個不同參賽國家代表色的錶盤和錶帶設計。（圖片：品牌提供）

近日，Netflix有一齣紀錄片《驚爆FIFA內幕：足球、金錢與權力》（FIFA Uncovered）上架，從中得知首個贊助FIFA讓足球風靡全球的運動的是美國品牌可口可樂，第二位加入行列的是來自德國的adidas，這也預料得到這吸引超過10億（2018年）觀眾觀看的盛事可帶來龐大商機，從中加快數碼科技發展的速度，試問1930年第一屆世界盃的觀眾，怎會想像未來可憑一枚智能腕錶已知即時賽事？

智能錶都有比賽模式

11月 20日開賽在即，比賽如箭在弦，在每場比賽開始前 15 分鐘，有一枚智能腕錶可提供兩隊球隊陣容和球員資料，用家只需從錶面上輕輕一掃就能獲取詳盡資料。而當比賽開始時，這枚腕錶將進入「比賽模式」並啟動「時間表」，這是專為此款腕錶而設的功能，幫助球迷捉緊比賽重要的時刻。

▲ Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022系列智能腕錶：錶徑44毫米，微型噴砂和抛光處理的黑色陶瓷及鈦金屬錶殼，AMOLED屏幕，Qualcomm 4100+處理器，400 mAh電池容量，黑色和深紅色帶襯裡橡膠錶帶，防水30米，限量1,000枚。（$43,700／圖片：品牌提供）

這一枚智能腕錶叫Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022， 由連續4屆獲得FIFA官方認可的瑞士製錶品牌HUBLOT所研發，是第三代智能腕錶。用家只需透過錶冠來滾動錶盤，方便重播這些賽事。這是一種易於辨識、符合人體工學的互動功能專用的設計。HUBLOT品牌CEO Ricardo Guadalupe表示：「在2010年首次為國際足協南非世界盃提供計時後，能夠第四次擔任國際足協世界盃的官方計時，我們感到無比榮幸。」

▲ 官方版本採用深紅色錶盤，搭配黑色及深紅色帶襯裡橡膠錶帶，靈感來源正正是今年主辦國卡塔爾的國旗顏色。（圖片：品牌提供）

說好足球故事

品牌並以「HUBLOT Loves Football」為口號，說好足球的故事並推廣世界盃，除了邀請黎巴嫩設計師Mira Mikati為此全球營銷企劃設計標誌外，更為品牌的15位品牌大使及好友，共同創作了15款別開生面的的足球呢。其中法國隊主教練迪甘斯（Didier Deschamps）和主將麥巴比（Kylian Mbappe）為最新智能手錶加持。

▲ 迪甘斯現為法國主教練，更為法國贏得世界盃冠軍的三位球星之一。設計師Mira說：「是向Didier Deschamps致敬，創作了這個『勝利足球』。以法國三色旗的色彩與星星元素。」星星則由Mira手繪並填色，富有童趣的兒童塗鴉，亦代表即將到來的勝利。（圖片：品牌提供）

▲ 另一位法國重要主將前鋒麥巴比，讓Mira聯想到「夢想」與「奉獻」的主題。是以足球配色用上麥巴比最愛的粉紅色，橙色則代表由他創辦的兒童慈善基金會Inspired by KM，而藍色是法國和美麗天空的象徵。（圖片：品牌提供）

值得一提，此枚智能腕錶納入Big Bang系列，有種要讓大眾更深入認識品牌的鎮山之寶，此系列於2005年面世，除了把玩複雜功能、錶廠自製機芯的能耐外，其材質上的運用如碳纖維、鈦金屬、陶瓷及藍寶石等都是上乘之作。

而為了能令球迷即時得到比賽資訊，這趟利用Qualcomm Snapdragon Wear 4100處理器將自動機械機芯取而代之，並用上Google開發的最新版Wear OS3。重中之重，作為第三代智能腕錶終於新增心率監測儀，加埋GPS、加速計、陀螺儀等功能，一枚兼備運動和健康檢測的智能腕錶終於成功蛻變。

▲ HUBLOT連續4屆成為世界盃官方計時器，即代表2022 年卡塔爾世界盃64場比賽的計時，和129 名官方裁判亦戴上新錶爲比賽計時。（圖片：品牌提供）

HUBLOT官方錶進化史

據知2006年之前，仍未有任何國際錶牌跟足球賽事有關，HUBLOT成為先鋒，除了先後贊助2006年瑞士國家隊和2008年的歐洲國家盃，其後2010年的世界盃更成為官方品牌指定計時至今，亦為每屆推出特別版腕錶。

▲ 除此以外，品牌也把旗下第一代智能腕錶功能加到Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia，錶殼和錶圈保留了Big Bang風格，限量2,018枚。（圖片：品牌提供）

▲ 2018年俄羅斯世界盃，HUBLOT推出了兩款世界盃腕錶，其中一款是沿用自動機械機芯。（圖片：品牌提供）

▲ 2014年，HUBLOT推出Big Bang Unico雙逆跳計時腕錶為世界盃助興，錶面顏色靈感源自當屆世界盃主辦國巴西的代表顏色——黃色和綠色。（圖片：品牌提供）

▲ 2010年，為冠軍國家隊西班牙推出世界盃限量版腕錶，以玫瑰金材質製造錶殼，搭載自家製HUB1146機芯；錶面用上西班牙專屬金色五角星標識和西班牙國旗顏色。（圖片：品牌提供）

產品查詢：2781 2728