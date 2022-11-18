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港人消費習慣改變 量入為出 轉向平日消費

精明消費 08:00 2022/11/18

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疫情改變了港人的生活，包括消費習慣，有調查顯示，香港人的消費習慣正有所變化，最顯著的不同，在於變得更審慎、量入為出；以及傳統集中在周末消費的習慣逐漸改變為平日消費。

Mastercard經濟研究所的報告顯示，香港傳統周末消費的主導地位變得模糊，其中周五和周三於食品雜貨店的支出分別比2019年增長超過3%和2.8%，這歸因於在家及辦公室的混合工作模式成為新常態，加上消費者在全球低消費趨勢下，以及量入為出取代以往大手掃貨的心態，顯示消費者傾向選擇更便宜和真正需要的商品。

與活動體驗相關的消費復甦得較快

本地消費者轉向平日購物的趨勢亦在百貨公司可見。對比2019年，本地百貨公司於週六及週日的消費額分別下降了1.2%和1.4%，而週二則增長了2.8%。

不過部分商店的周末消費額仍有上升，調查指，本地消費者更傾向於周日購買化妝品和美容服務，相關交易額較2019年增加4%以上，屬所有消費類別之最。值得留意的是，混合工作模式令食肆平日生意受到影響，消費者更渴望在假日犒賞自己，相關交易額因而在周末期間急升，其中周日更增長2.8%。

疫情措施放寬，從外出用餐或娛樂的體驗型消費模式可見，與活動體驗相關的消費復甦比購物支出更甚。亞太地區的消費者正減少在家中入廚，改為在餐廳消費，包括堂食及外賣。截至2022年8月，消費者在餐廳的支出較同年1月上升16%，而在食品雜貨的支出則下降5%。

 

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