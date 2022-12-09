  • 22°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

收息攻略 15:16 2022/12/09

分享：

分享：

除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，目前玩法宜短不宜長，1星期最高15厘，1個月最高7厘，長息雖然偏低，但最新有富邦銀行加至3厘水平，12個月及9個月存期分別有3.1厘及3厘。

《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

人民幣定期存款大比併

    點擊圖片放大
    +4
    +3

短存較抵玩  滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦及信銀國際也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，分別只10萬港元等值及1萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，信銀有13.8厘，均只要求是兌換資金。

12個月最高3.1厘

如果是12個月存期，富邦最新加息至3.1厘，為近月首間重越3厘水平的銀行，但條件是100萬港元等值的全新資金或兌換資金，不計匯兌成本，存100萬元賺息3.1萬元。該行9個月人民幣定期也有3厘，存100萬元賺息2.25萬元。

富邦以外，以南洋商業銀行最高，12個月有2.8厘，其起存額則遠低於富邦，只需1000元人民幣便可，但需於網上或手機銀行開立。如果在分行開立，則為2.7厘，不過亦已較交銀的2.6厘及富邦、建行、大眾的2.5厘高。

招商永隆最高有2.7厘，但存期長達24個月。該行的12個月最高為2.4厘。

6個月2.9厘  3個月2.7厘

不少銀行在近期調降人民幣定期的年利率，富邦及南商是少數有加息的，富邦的6個月有2.9厘，3個月有2.7厘，都是這兩個存期中最高的，但起存額一如上述，要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

南商繼續是低門檻之選，6個月人民幣定期有2.55厘、3個月2.4厘，都是上述存期中第二高。

 

本文最後更新日期︰2022年12月9日

 

想睇美元定期︰美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）

想睇其他外幣定期︰外幣定期最高15厘 3個月有4厘 英鎊、加元、澳元紐元最齊全比較

港元定期存款每日更新

10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）

港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月9日更新）

定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.4厘全城最高 恒生續期都有5厘 7銀行達5厘或以上

定期存款懶人包︰【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
今日
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）
今日
50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）
4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）
今日
4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）
定期存款每日更新 滙豐加至4.6厘發鈔行最高 南商5.4厘限特選客戶 本周逾8銀行加息
今日
定期存款每日更新 滙豐加至4.6厘發鈔行最高 南商5.4厘限特選客戶 本周逾8銀行加息
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2022/12/08
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
儲蓄產品 港元定期存款 外幣定期存款 虛擬銀行 外滙 經濟 花旗銀行 富邦銀行 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.4厘全城最高 恒生續期都有5厘 7銀行達5厘或以上
定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.4厘全城最高 恒生續期都有5厘 7銀行達5厘或以上
定期存款每日更新 滙豐加至4.6厘發鈔行最高 南商5.4厘限特選客戶 本周逾8銀行加息
定期存款每日更新 滙豐加至4.6厘發鈔行最高 南商5.4厘限特選客戶 本周逾8銀行加息
高息活期存款最高7.28厘 比定期存款更靈活 信銀較上月加息（新增星展5.5厘）
高息活期存款最高7.28厘 比定期存款更靈活 信銀較上月加息（新增星展5.5厘）
港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）
港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款