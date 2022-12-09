人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，目前玩法宜短不宜長，1星期最高15厘，1個月最高7厘，長息雖然偏低，但最新有富邦銀行加至3厘水平，12個月及9個月存期分別有3.1厘及3厘。

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人民幣定期存款大比併

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短存較抵玩 滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦及信銀國際也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，分別只10萬港元等值及1萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，信銀有13.8厘，均只要求是兌換資金。

12個月最高3.1厘

如果是12個月存期，富邦最新加息至3.1厘，為近月首間重越3厘水平的銀行，但條件是100萬港元等值的全新資金或兌換資金，不計匯兌成本，存100萬元賺息3.1萬元。該行9個月人民幣定期也有3厘，存100萬元賺息2.25萬元。

富邦以外，以南洋商業銀行最高，12個月有2.8厘，其起存額則遠低於富邦，只需1000元人民幣便可，但需於網上或手機銀行開立。如果在分行開立，則為2.7厘，不過亦已較交銀的2.6厘及富邦、建行、大眾的2.5厘高。

招商永隆最高有2.7厘，但存期長達24個月。該行的12個月最高為2.4厘。

6個月2.9厘 3個月2.7厘

不少銀行在近期調降人民幣定期的年利率，富邦及南商是少數有加息的，富邦的6個月有2.9厘，3個月有2.7厘，都是這兩個存期中最高的，但起存額一如上述，要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

南商繼續是低門檻之選，6個月人民幣定期有2.55厘、3個月2.4厘，都是上述存期中第二高。

本文最後更新日期︰2022年12月9日

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