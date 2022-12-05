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人民幣急升700點子 定期存款最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

收息攻略 14:32 2022/12/05

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除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，目前玩法宜短不宜長，1星期最高15厘，1個月最高7厘，但長息最高僅2.8厘，與港元美元甚至英鎊等外幣相比，有一段距離。

《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

人民幣定期存款大比併

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短存較抵玩  滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦及信銀國際也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，分別只10萬港元等值及1萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，信銀有13.8厘，均只要求是兌換資金。

12個月最高2.8厘

如果是12個月存期，暫以南商最高，有2.8厘，起存額亦不高，只需1000元人民幣便可，但需於網上或手機銀行開立。如果在分行開立，則為2.7厘，不過亦已較交銀的2.6厘及富邦、建行、大眾的2.5厘高。

招商永隆最高有2.7厘，但存期長達24個月。該行的12個月最高為2.4厘。

6個月2.55厘  3個月2.4厘

不少銀行在近期調降人民幣定期的年利率，南商是少數有加息的，因此其6個月2.55厘、3個月2.4厘都是上述存期中最高。

 

想睇美元定期︰美元定期存款邊間好 ─ 最高10厘 12個月最高5.1厘 近20銀行 長中短存期一文看清

想睇其他外幣定期︰外幣定期最高15厘 3個月有4厘 英鎊、加元、澳元紐元最齊全比較

港元定期存款每日更新

10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）

50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）

港元定期3個月最高5厘 低門檻4.75厘（高中低門檻一次看清）

盤點6個月港元定期 最高4.95厘 半年賺息$24,750

定期存款 ─ 5厘篇︰恒生續期都有5厘 大新銀行最高5.3厘 6銀行達5厘或以上

定期存款懶人包︰【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

 

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欄名 : 存款收息

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