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人民幣年底將重回6.7？　人民幣定期存款最高20厘！長息2.6厘（2023年6月更新）

收息攻略 15:15 2023/06/05

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近日人民幣走弱，美元兌人民幣再度跌至7水平，人民幣的前景如何？相關產品值得在這時候買入嗎？

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡對本網表示，市場轉炒美國將於6月或7月加息，美元匯率持續高企，導致其他貨幣難以向上、短期受壓；同時預期6月至8月內地的貸款市場報價利率（LPR）影響人民幣走勢，故相信人民幣的短期沽壓較大。她估計，人民幣或會下試7.15水平。

至於散戶現時投資人民幣，能否做到「賺息又賺價」的情況？李若凡指出，美匯有望於今年下半年回落、市場消化內地貸息帶來的影響等等條件下，人民幣的中長期走勢有機會反彈。

中金︰人民幣已計入較多悲觀預期

彭博引述中金公司研究員李劉陽等人在報告中稱，5月以來人民幣匯率的快速走弱或因計入了較多的悲觀預期，隨著下半年海內外宏觀環境的進一步演繹，有利於人民幣匯率的因素正在增加，人民幣匯率或將進入升值通道，年底或升至6.7至6.8區間

本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高達驚人的20厘，1個月最高5厘，長息最高2.6厘。

人民幣定期存款大比併

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長息最高2.6厘  現有資金2.5厘
李若凡表示，目前人民幣定存利率不及美元或其他貨幣，但相信不同條件亦支持人民幣向上，認為適合3個月以上的中長線部署。

目前人民幣長息最高2.6厘，是富邦銀行的12個月存期，起存額為20萬元人民幣新資金，以此計算一年可賺息5200元人民幣，但限手機銀行開立。

不過，富邦的優惠要求是新資金，現有資金當中，12個月以集友最高，為2.5厘，起存額為20萬元人民幣，不同渠道都可以開立，包括分行或電子渠道。

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20厘超高息、極短存期
建行亞洲的20厘高息，也適用於人民幣定期存款。不過有留意本網其他文章的讀者，或者已心水清，這優惠不容易賺取，因為需是指定理財戶口的新客戶，同時要先認購高達50萬港元的指定產品，才可以用50萬港元等值開立此定存。

其他銀行的一周短存同樣有逾10厘高息，且門檻低得多，例如富邦及南商的13.88厘，分別只需10萬港元或1000港元等值的人民幣，不過同樣都要求是兌換資金。

 

本文最後更新日期︰2023年6月5日

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