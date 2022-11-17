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人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 長息最高2.75厘 18銀行最齊全比較（2022年11月更新）

收息攻略 17:26 2022/11/17

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除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，最高15厘，但長息最高僅2.75厘，與港元美元甚至英鎊等外幣相比，有一段距離。讀者要留意，人民幣賺息又賺價的日子已成歷史。不過，近日人民幣滙價有止跌的趨勢，市場觀望中國繼續放寬放疫、挽救經濟，讀者可時刻注意人民幣走勢，目前而言，做較短存期更為着數。

人民幣定期存款大比併

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短存較抵玩  滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦及信銀國際也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，分別只10萬港元等值及1萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，信銀有13.8厘，均只要求是兌換資金。

2.75厘要500萬元存2年

目前人民幣長息定期不算吸引，最高息是招商永隆的2.75厘，但起存額要高達500萬元人民幣，而且存期要長達24個月，如能達到這要求，2年賺息27.5萬元人民幣。

如果起存額少一點，10萬元人民幣，招商永隆也有2.7厘，1萬元人民幣則為2.65厘。不過存24個月，對不少讀者而言鎖定資金較久，滙價風險較高。

12個月最高2.7厘

如果是12個月存期，招商永隆最高為2.4厘，較大眾銀行、渣打、交銀等遜色。而且後三者的起存額均只需1萬元人民幣，相對親民。

6個月2.5厘  3個月2.3厘

6個月及3個月存期，最高都是大眾銀行，分別為2.5厘及2.3厘，起存額1萬元人民幣。

如果手頭資金多，富邦的6個月2.3厘，起存額為100萬港元等值的新資金或兌換資金。南商的2.3厘則需要10萬元人民幣。

3個月方面，除大眾銀行外，上商有2.15厘，起存額為10萬元人民幣的全新資金或兌換資金；虛銀富融有2.1厘，要存50萬元人民幣。

 

《定期存款邊間好》系列︰

有10萬元想做定期邊間好？12銀行4.5厘或以上 3個月最高4.6厘

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