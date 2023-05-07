人民幣定期存款 ─ 最高20厘！長息2.9厘（2023年5月更新）

除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升，近月兌港元徘徊約1.13至1.15水平。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高達驚人的20厘，1個月最高5厘，長息雖然偏低，最高2.9厘，但若計及匯價潛在升值的因素，可能較港元更值得追捧。

人民幣定期存款大比併

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20厘超高息、極短存期

建行亞洲的20厘高息，也適用於人民幣定期存款。不過有留意本網其他文章的讀者，或者已心水清，這優惠不容易賺取，因為需是指定理財戶口的新客戶，同時要先認購高達50萬港元的指定產品，才可以用50萬港元等值開立此定存。

其他銀行的一周短存同樣有逾10厘高息，且門檻低得多，例如富邦及南商的13.88厘，分別只需10萬港元或1000港元等值的人民幣，不過同樣都要求是兌換資金。

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月5厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，為10萬港元等值。

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長息最高2.9厘 現有資金2.5厘

人民幣定期有加有減，不像港元定期般大多數向下調整，富邦銀行最新把12個月存期加至2.9厘，逼近3厘，是目前長存期中最高息的。以富邦的20萬元人民幣起存額計算，2.9厘年息，一年可賺息5800元人民幣。

不過，富邦的優惠要求是新資金，現有資金當中，集友及招商永隆同樣都是2.5厘，集友要20萬元人民幣，但勝在各個渠道都可以開立，包括分行或電子渠道。而招商永隆的起存額為10萬元人民幣，但限手機銀行開立。

本文最後更新日期︰2023年5月7日

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