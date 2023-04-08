人民幣定期存款 最高13.88厘 長息2.9厘（2023年4月更新）

除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升，近月兌港元徘徊約1.13至1.15水平。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高13.88厘，1個月最高5厘，長息雖然偏低，最高2.9厘，但近日亦加息，與港元定存持相反走勢。

人民幣定期存款大比併

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13.88厘極短存期

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月5厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，為10萬港元等值。

1星期方面，最高息則為13.88厘，富邦及南商都有提供，恒生亦有10.9厘，但全部均要求是兌換資金。

長息最高2.9厘 現有資金2.5厘

人民幣定期有加有減，不像港元定期般大多數向下調整，富邦銀行最新把12個月存期加至2.9厘，逼近3厘，是目前長存期中最高息的。以富邦的20萬元人民幣起存額計算，2.9厘年息，一年可賺息5800元人民幣。

不過，富邦的優惠要求是新資金，現有資金當中，以集友及交銀香港的2.5厘最高，集友要20萬元人民幣，但勝在各個渠道都可以開立，包括分行或電子渠道。而交銀香港的起存額僅需1萬元人民幣，但限電子渠道開立。

6個月及3個月存期方面，新資金同樣以富邦最高，現有資金同樣是集友及交銀香港，這個首3位的組合，在不同存期都沒有改變。

本文最後更新日期︰2023年4月6日

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