人民幣單月升2% 定期最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年11月更新）

《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元11月至今回升約2%。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，目前玩法宜短不宜長，1星期最高15厘，1個月最高7厘，但長息最高僅2.75厘，與港元美元甚至英鎊等外幣相比，有一段距離。

人民幣定期存款大比併

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短存較抵玩 滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦及信銀國際也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，分別只10萬港元等值及1萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，信銀有13.8厘，均只要求是兌換資金。

2.75厘要500萬元存2年

目前人民幣長息定期不算吸引，最高息是招商永隆的2.75厘，但起存額要高達500萬元人民幣，而且存期要長達24個月，如能達到這要求，2年賺息27.5萬元人民幣。

如果起存額少一點，10萬元人民幣，招商永隆也有2.7厘，1萬元人民幣則為2.65厘。不過存24個月，對不少讀者而言鎖定資金較久，滙價風險較高。

12個月最高2.6厘

如果是12個月存期，招商永隆最高為2.4厘，較渣打及交銀的2.6厘遜色。而且後兩者的起存額均只需1萬元人民幣，相對親民。

6個月2.3厘 3個月2.15厘

由於大眾銀行近日減息，所以目前6個月存期最高為富邦的2.3厘，但起存額要100萬港元等值的新資金或兌換資金。南商的2.3厘門檻相對較低，如果在網上/手機銀行開立，起存額只1000元人民幣。

3個月方面，暫以上商最高，有2.15厘，起存額為10萬元人民幣的全新資金或兌換資金；虛銀富融有2.1厘，要存50萬元人民幣。

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港元定期存款邊間好︰

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