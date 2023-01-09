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人民幣升穿6.8 今年重返財息兼收的日子？人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘（2023年1月更新）

收息攻略 11:25 2023/01/09

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除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升，今日一度升穿6.8水平，兌港元升上1.15。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，目前1星期最高15厘，1個月最高7厘，長息雖然偏低，但最新有富邦銀行加至3厘水平，12個月及9個月存期分別有3.1厘及3厘。

《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

人民幣定期存款大比併

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短存較抵玩  滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，為10萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，富邦及南商都有13.88厘，恒生有10.9厘，均要求是兌換資金。

12個月最高3.1厘

如果是12個月存期，富邦最新加息至3.1厘，為近月首間重越3厘水平的銀行，且近日降低入場門檻，降至20萬元人民幣新資金便可開立，但必需經手機銀行開立。不計匯兌成本，存100萬港元賺息3.1萬港元。該行9個月人民幣定期也有3厘，存100萬港元賺息2.25萬港元。

如果是現有資金，富邦也有最高3厘(12個月)，但起存額要100萬港元等值，且同樣需經手機銀行開立。

富邦以外，以南洋商業銀行最高，12個月有2.8厘，其起存額則遠低於富邦，只需1000元人民幣便可，但需於網上或手機銀行開立。如果在分行開立，則為2.7厘。

6個月2.9厘  3個月2.7厘

不少銀行在近期調降人民幣定期的年利率，富邦及南商是少數有加息的，富邦的6個月有2.9厘，3個月有2.7厘，都是這兩個存期中最高的，起存額一如上述，要20萬元人民幣。

南商繼續是低門檻之選，6個月人民幣定期有2.55厘、3個月2.4厘，都是上述存期中第二高。

集友銀行提供特別天數存期，存188天，有2.5厘年利率，起存額為20萬元人民幣。

 

本文最後更新日期︰2023年1月9日

 

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