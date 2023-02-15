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人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 長息2.8厘 逾5銀行加息（2023年2月更新）

收息攻略 15:12 2023/02/15

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除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升，今年一度升至6.7水平，目前兌港元約1.15水平。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高15厘，1個月最高7厘，長息雖然偏低，最高2.8厘，但近日持續有銀行加息，與港元定存持相反走勢。

本網從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

人民幣定期存款大比併

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逾5銀行爭相加息
人民幣定期有加有減，不像港元定期般大多數向下調整，雖然富邦銀行最新把12個月存期減至2.8厘，但招商永隆、集友、交銀香港、信銀國際及滙豐等，近日都相繼加人民幣存息。

以滙豐為例，近日12個月存期加至逾2厘水平，為2.1厘，適用於尚玉或卓越理財客戶。招商永隆則分別把24個月及12個月調整至2.55及2.45厘。

富邦以外，華僑永亨銀行及南洋商業銀行的12個月存期均有2.8厘，起存額均低於富邦的20萬元人民幣，華僑永亨要5萬元人民幣，南商則為1000元人民幣。

以富邦的20萬元人民幣起存額計算，2.8厘年息，一年可賺息5600元人民幣。

6個月2.9厘  3個月2.7厘

雖然富邦向下調整，但6個月存期仍以該行最高，目前有2.6厘。其餘銀行亦有加有減，例如集友最新調整至2.4厘，而星展亦加至2.2厘。

3個月存期方面，也是富邦的2.5厘最高，但交銀香港、集友、上商等另外8間銀行亦有2厘或以上的選擇。

短存較抵玩  滙價風險亦較低

人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，為10萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，但這優惠需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。撇除這選擇，信銀國際最新加至14厘，富邦及南商都有13.88厘，恒生有10.9厘，均要求是兌換資金。

 

本文最後更新日期︰2023年2月15日

 

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欄名 : 存款收息

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