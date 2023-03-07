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人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 本月到期 長息2.8厘（2023年3月更新）

收息攻略 14:47 2023/03/07

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除港元及美元外，港人最常開立人民幣定期存款。美元近日升勢稍為緩和，人民幣兌美元回升，今年一度升至6.7水平，目前兌港元約1.13水平。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高15厘，1個月最高7厘，長息雖然偏低，最高2.8厘，但近日持續有銀行加息，與港元定存持相反走勢。

人民幣定期存款大比併

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15厘短存息本月到期
人民幣定期目前宜短不宜長，一來滙價波動，二來長息不算吸引，反而短息比一般外幣更高。例如花旗目前提供1個月7厘的人民幣定期，但必需於分行開立。富邦也有逾4厘的1個月定期，起存額都不高，為10萬港元等值。

1星期方面，最高息則為建行亞洲的15厘，此優惠本月底到期，但必需同時開立該行的「月月增息儲蓄戶口」，否則是11厘。除了建行，富邦及南商的一周定存都有13.88厘，恒生有10.9厘，均要求是兌換資金。

長息最高2.8厘  南商積極加息
人民幣定期有加有減，不像港元定期般大多數向下調整，雖然富邦銀行早前把12個月存期減至2.8厘，招商永隆近日亦輕微下調，不過仍有銀行積極加息，例如南商，12個月及6個月存期，近日都加至2.8厘，3個月存期則為2.7厘，息率在這3個不同存期之中都是全城最高的，而且門檻低，僅需1000元人民幣，條件是在網上或手機銀行開立。

滙豐早前亦有所調升，12個月存期加至逾2厘水平，為2.1厘，適用於尚玉或卓越理財客戶。

12個月存期暫以2.8厘最高，以富邦的20萬元人民幣起存額計算，2.8厘年息，一年可賺息5600元人民幣。

 

本文最後更新日期︰2023年3月7日

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