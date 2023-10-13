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【人民幣定期存款】6個月升穿3厘　滙豐、恒生升穿2厘

收息攻略 11:56 2023/10/13

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近月人民幣持續走弱，美元兌人民幣持續在7水平之下。由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。

本周有多間銀行加了人民幣定存年利率，6個月存期高見3厘。滙豐及恒生兩大銀行都有加息，升穿2厘水平。

本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高達13.9厘，1個月最高5厘，長息最高2.6厘︰

人民幣定期存款大比併

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滙豐、恒生加人民幣存息

近期滙豐及恒生都有加息，滙豐的12個月及6個月存期，由2厘以下加至最高2.1厘，雖然起存額低，但需為尚玉或卓越理財客戶，其餘客戶低0.2厘。

而恒生搶1星期短存，年利率高達13.9厘，屬全城最高，但需為指定客戶的兌換資金。恒生的6個月及3個月存期，亦分別加至2.2厘及2厘。

6個月升穿3厘

本周星展、建行亞洲、上商等都有加息，但以星展加幅較大，6個月存期升穿3厘，為目前較長存期當中（3個月以上），唯一達到3厘水平的銀行。

不過，除非本身有人民幣資金，否則不建議以新資金開立人民幣定期存款，因為匯價波動，隨時賺息蝕價，12個月年利率最高2.6厘，未必足以彌補匯價的下跌。

目前人民幣長息最高2.6厘，是富邦銀行的12個月存期，起存額為20萬元人民幣新資金，以此計算一年可賺息5200元人民幣，但限手機銀行開立。其他如集友、南商及華僑銀行，1年期都有2.5厘。

超過1年的定期存款，由於鎖定期較長，風險相對便較高，讀者宜按照自己的財務規劃決定年期。

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本文最後更新日期︰2023年10月13日

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