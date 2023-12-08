【人民幣定期存款】12個月3.1厘　短息16.88厘新高｜滙價扭轉跌勢　近3個月升逾2%

▲ 人民幣定期存款近年罕見衝破3厘水平，12個月存期高達3.1厘，短息更見16.88厘違高。

憧憬美國加息見頂，強美元局面勢扭轉，亞洲貨幣近月反彈，美元兌人民幣重回7.15水平，近3個月升逾2.7%，升幅可媲美近期強勁反彈的日圓。

儘管穆迪下調中國評級展望，但馬來亞銀行在報告中稱，人民幣中間價偏強，繼續傳達支持信號，離岸人民幣預計將維持在7.1至7.2區間，有一定的上行波動傾向。

資深經濟學家林樵基認為，人民幣匯價很大機會在年尾會逐漸走強，暫時不會恢復至幾年前的強勢，始終目前中美的息差過大，但短期內人民幣有很大機會靠近7.1至7水平。

人民幣定存衝上3厘

由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。近期有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中富邦銀行的12個月存期高達3.1厘，是近年罕見的3厘長息。

該行同時積極搶短息，1星期人民幣定存高達16.88厘。花旗及滙豐也搶短息，1個月人民幣定存分別高達7厘及6厘。

人民幣定期存款大比併

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一年收息6200人民幣

富邦銀行的12個月存期有3.1厘，20萬元人民幣新資金，一年收息6200元人民幣。

該行的6個月及3個月存期都有2.9厘，逼近3厘，均屬全城最高。

早前南洋商業銀行一度設快閃優惠，12個月、6個月及3個月存期都有3厘，但最新該行已收起相關優惠，減至最高2.8厘，不過仍屬市場中較高水平。

若按分析師預計，人民幣有機會重返7.0，即在現水平再升約2%，做人幣定存有望重返賺息又賺價，連本帶利或有5%賺幅！

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短息16.88厘

若想現在趁低吸納人民幣，可留意兌換資金優惠。富邦銀行同時大加短息，1個月人民幣定存年利率有6.88厘，1星期更高達16.88厘全城新高，均屬兌換資金優惠。

花旗及滙豐都有高息的兌換資金優惠，若是全新理財客戶兌換人民幣資金，花旗1個月有高達7厘年利率；滙豐的卓越理財尊尚客戶，1個月兌換資金有6厘，1星期也有15厘，其餘客戶的年利率則略低。

想知更多人民幣分析及相關產品，即睇︰【美息見頂】人民幣急升至7.14 專家料重回7水平 盤點人民幣資產投資機會

本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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