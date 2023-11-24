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【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？

收息攻略 15:17 2023/11/24

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南洋商業銀行把12個月、6個月及3個月人民幣定存年利率，一律加至3厘，是近年罕見的3厘長息。

近幾天亞洲貨幣大反彈，包括人民幣，在岸人民幣價格目前升至7.15水平，11月以來升逾1600點子或2.2%。

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh指出，當前中國監管層正在利用美元疲弱的機會來引導人民幣中間價走強，因此逆周期因子仍在發揮作用，不過強度比之前減小。他稱，當人民幣中間價開始緊密跟隨即期價格的時候，人民幣就到了監管層認為合理的水平如果美元進一步走弱，不排除人民幣進一步走強至7元，甚至升破7元關口。

資深經濟學家林樵基認為，人民幣匯價很大機會在年尾會逐漸走強，暫時不會恢復至幾年前的強勢，始終目前中美的息差過大，但短期內人民幣有很大機會靠近7.1至7水平

人民幣定存衝上3厘

由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。近期有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中南洋商業銀行把12個月、6個月及3個月人民幣定存年利率，一律加至3厘，是近年罕見的3厘長息。

滙豐銀行則積極搶短息，1周定存高達15厘，1個月高達8.5厘。

人民幣定期存款大比併

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10萬新資金收息3000人民幣

南洋商業銀行突設快閃優惠，12個月、6個月及3個月存期，一律加至3厘，起存額需10萬元新資金，一年賺息最少3000元人民幣。

若按分析師預計，人民幣有機會重返7.0，即在現水平再升約2%，做人幣定存有望重返以往賺息又賺價的日子！

滙豐短息稱冠

近月滙豐大加短息，無論是港元、美元、人民幣或澳紐等外幣，短息都冠絕全城。人民幣方面，滙豐的1星期存期加至最高15厘，1個月高達8.5厘，但都屬兌換資金優惠，且最高息僅限尚玉客戶，但如果是HSBC One或一般個人客戶的兌換資金，1星期也有14.5厘，1個月也有8.3厘。

想知更多人民幣分析及相關產品，即睇︰【美息見頂】人民幣急升至7.14　專家料重回7水平　盤點人民幣資產投資機會

本文最後更新日期︰2023年11月24日

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