【人民幣定期存款】近7日升1400點子　人民幣反彈可期？1個月8.5厘　長息逼近3厘

▲ 人民幣定期存款最高15厘，長息逼近3厘。美國加息似已見頂，目前是吸納人民幣時機嗎？專家稱人民幣與外圍的息差，會在短期內維持。

近幾天亞洲貨幣大反彈，包括人民幣，在岸人民幣價格近5日升足1200點子，今日美元兌人民幣在7.14徘徊，近1個月已升逾2%。

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh指出，當前中國監管層正在利用美元疲弱的機會來引導人民幣中間價走強，因此逆周期因子仍在發揮作用，不過強度比之前減小。他稱，當人民幣中間價開始緊密跟隨即期價格的時候，人民幣就到了監管層認為合理的水平如果美元進一步走弱，不排除人民幣進一步走強至7元，甚至升破7元關口。

資深經濟學家林樵基認為，人民幣匯價很大機會在年尾會逐漸走強，暫時不會恢復至幾年前的強勢，始終目前中美的息差過大，但短期內人民幣有很大機會靠近7.1至7水平。

多間銀行加人幣存息

由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。近期有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中滙豐積極搶短息，1周定存高達15厘，1個月高達8.5厘。

較長存期而言，滙豐等4大行在近期都有加息，但中小行加幅同樣明顯，12個月長息加至2.8厘︰

人民幣定期存款大比併

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滙豐大加短息

近期滙豐大加短息，無論是港元、美元、人民幣或澳紐等外幣，短息都冠絕全城。人民幣方面，滙豐的1星期存期加至最高15厘，1個月高達8.5厘，但都屬兌換資金優惠，且最高息僅限尚玉客戶，但如果是HSBC One或一般個人客戶的兌換資金，1星期也有14.5厘，1個月也有8.3厘。

12個月長息2.8厘

除非本身有人民幣資金，否則不建議以新資金開立人民幣定期存款，因為匯價波動，隨時賺息蝕價，12個月年利率最高2.8厘，未必足以彌補匯價的下跌。

目前人民幣長息最高2.8厘，是富邦銀行及南洋商業銀行的12個月存期，起存額分別為20萬元人民幣或1000元人民幣，均需為新資金。以2.8厘計算，20萬元人民幣本金，一年可賺息5600元人民幣。

超過1年的定期存款，由於鎖定期較長，風險相對便較高，讀者宜按照自己的財務規劃決定年期。

本文最後更新日期︰2023年11月21日

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