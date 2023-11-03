【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！專家剖析　目前是吸納好時機？

▲ 人民幣定期存款最高15厘，長息逼近3厘。美國加息似已見頂，目前是吸納人民幣時機嗎？專家稱人民幣與外圍的息差，會在短期內維持。

即使美國連續兩次議息沒有加息，強美元局勢未見扭轉，近月人民幣持續走弱，美元兌人民幣持續在7.3水平之下。

星展香港環球市場策略師李若凡回應本網查詢時指，預期美聯儲不會再加息，但估計明年第三季才開始減息，因此美國息口會維持高位一段時間。美國政策利率高企，同時美國經濟數據強勁，國債孳息率因多種因素再上一層樓，這跟中國內地的情況截然相反，她認為息差情況將於短時間維持，令人民幣偏向受壓。

星展︰短時間內維持與外圍息差

人民幣走勢上，李若凡指出目前美元兌離岸人民幣（CNH）難以突破50天移動平均線，阻力位首先落在7.3，繼而會在7.25及7.2。她表示，出現大升是很困難，但不認為會跌至創紀錄新低，因為央行有眾多工具（包括中間價）和方法去緩和人民幣的沽壓，例如在香港發行央行票據等。她評估其支持位約處於7.36至7.37。

對於中國央行寬鬆措施，她認為會在增加流動性的方向著手，包括降準、MLF（中期借貸便利）大規模超額續做等增加淨投放的公開市場操作；減息則較不可能，因為此舉加劇與外圍息差。

多間銀行加人幣存息

由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。近日有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中滙豐積極搶短息，1周定存高達15厘，1個月高達8.5厘。

較長存期而言，滙豐等4大行在近日都有加息，但中小行加幅同樣明顯，12個月長息加至2.8厘︰

人民幣定期存款大比併

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滙豐大加短息

近期滙豐大加短息，無論是港元、美元、人民幣或澳紐等外幣，短息都冠絕全城。人民幣方面，滙豐的1星期存期加至最高15厘，1個月高達8.5厘，但都屬兌換資金優惠，且最高息僅限尚玉客戶，但如果是HSBC One或一般個人客戶的兌換資金，1星期也有14.5厘，1個月也有8.3厘。

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12個月長息2.8厘

星展早前一度把6個月存期的人民幣息加至3厘，但近日又減了下來，目前為2.5厘。6個月存期則改以南商最高，低門檻起存有2.75厘。



不過，除非本身有人民幣資金，否則不建議以新資金開立人民幣定期存款，因為匯價波動，隨時賺息蝕價，12個月年利率最高2.8厘，未必足以彌補匯價的下跌。

目前人民幣長息最高2.8厘，是富邦銀行及南洋商業銀行的12個月存期，起存額分別為20萬元人民幣或1000元人民幣，均需為新資金。以2.8厘計算，20萬元人民幣本金，一年可賺息5600元人民幣。

超過1年的定期存款，由於鎖定期較長，風險相對便較高，讀者宜按照自己的財務規劃決定年期。

本文最後更新日期︰2023年11月3日

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