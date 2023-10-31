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【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！中資行長息2.8厘

收息攻略 13:30 2023/10/31

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近日有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中滙豐積極搶短息，1周定存高達15厘，1個月高達8.5厘。

強美元局勢未見扭轉，近月人民幣持續走弱，美元兌人民幣持續在7.3水平之下。由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。

近日有多間銀行加了人民幣定存年利率，當中滙豐積極搶短息，1周定存高達15厘，1個月高達8.5厘。

較長存期而言，滙豐等4大行在近日都有加息，但中小行加幅更明顯，12個月長息加至2.8厘，6個月存期更高見3厘︰

人民幣定期存款大比併

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滙豐大加短息

近期滙豐大加短息，無論是港元、美元、人民幣或澳紐等外幣，短息都冠絕全城。人民幣方面，滙豐的1星期存期加至最高15厘，1個月高達8.5厘，但都屬兌換資金優惠，且最高息僅限尚玉客戶，但如果是HSBC One或一般個人客戶的兌換資金，1星期也有14.5厘，1個月也有8.3厘。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

6個月升穿3厘

本月星展大加6個月存期的人民幣息，達到3厘水平，為目前較長存期當中（3個月以上），唯一達到3厘的銀行。

不過，除非本身有人民幣資金，否則不建議以新資金開立人民幣定期存款，因為匯價波動，隨時賺息蝕價，12個月年利率最高2.8厘，未必足以彌補匯價的下跌。

目前人民幣長息最高2.8厘，是富邦銀行及南洋商業銀行的12個月存期，起存額分別為20萬元人民幣或1000元人民幣，均需為新資金。以2.8厘計算，20萬元人民幣本金，一年可賺息5600元人民幣。

超過1年的定期存款，由於鎖定期較長，風險相對便較高，讀者宜按照自己的財務規劃決定年期。

本文最後更新日期︰2023年10月31日

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