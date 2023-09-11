【人民幣定期存款】最高13.88厘｜驚現3年期2.4厘做得過？（2023年9月更新）

近月人民幣持續走弱，美元兌人民幣持續在7水平之下，但今日突然一度急升700點子。

人民銀行在北京召開全國外匯市場自律機制專題會議，討論近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題，外匯市場自律機制相關指導司局、8家機制的核心成員機構代表參加會議。人行強調，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持匯率基本穩定，該出手時就會出手。

雖然今早匯價急升，但人民幣今年至今仍跌逾5%。由於匯價波動大，如果想留意人民幣產品，定期存款是最穩妥的選擇。本網比較近20間銀行的人民幣定期年利率，1星期存期最高達13.88厘，1個月最高5厘，長息最高2.6厘，並驚現2年及3年期的長期定存︰

人民幣定期存款大比併

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長息最高2.6厘 3年期2.4厘

除非本身有人民幣資金，否則不建議以新資金開立人民幣定期存款，因為匯價波動，雖然今日急升，但仍有可能賺息蝕價，12個月年利率最高2.6厘，未必足以彌補匯價的下跌。

目前人民幣長息最高2.6厘，是富邦銀行的12個月存期，起存額為20萬元人民幣新資金，以此計算一年可賺息5200元人民幣，但限手機銀行開立。

人民幣定期存款有幾個1年以上的選擇，招商永隆最高有2.5厘選擇，屬2年期，起存額為10萬元人民幣，需於手機銀行開立。

南商更有長達3年期的選擇，該行的24個月或36個月人民幣定期存款，年利率均為2.4厘，10萬元人民幣起存，需經網上銀行或手機銀行開立。

超過1年的定期存款，由於鎖定期較長，風險相對便較高，讀者宜按照自己的財務規劃決定年期。

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13.88厘超高息、極短存期

多間銀行的一周短存有逾10厘高息，當中最高是南商的13.88厘，及富邦的12.88厘。大型銀行也有高息優惠，渣打、滙豐及中銀香港都有最高11厘，恒生則為10.9厘。但上述1星期短存，全部都需為兌換資金，方可開立。

本文最後更新日期︰2023年9月11日

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