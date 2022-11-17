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富途「現金寶+」新客首5萬元5.8%保證回報　邀請好友最高賺$1,668

收息攻略 17:55 2022/11/17

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定期存款成為資金避風港，但高息與資金彈性往往不能共存，隨時讓人錯失最佳投資機遇。券商富途則宣布其貨幣基金產品「現金寶+」，首5萬元可享保證5.8%保證回報。留意此回報為富途在活動期內提供的收益保障，並非所買基金的保證收益。

可隨時贖回資金　不產生任何收費

富途指，由即日起至2022年12月31日，新客戶存入資金參與「現金寶+」，不但100%保障本金和有120天保證5.8%回報，不過大家要留意此100%保障本金是指活動期內淨值波動所產生的虧損由富途補貼。另外，客戶可隨時贖回資金，而不產生任何費用，即時為現金增值，並在股市回暖時準備隨時出撀。 

除此之外，成功邀請好友開戶的新舊客戶最高可有「現金寶+」90天5.8%回報優惠，因此疊加最高可賺可達1,668元。  

富途證券創辦人李華表示，富途團隊了解到投資者渴望不停步為資金增值的同時，繼續保留彈性，隨時捕捉入市機會，因此打破高息損靈活性的傳統，推出「現金寶+」，讓客戶享受非同凡響的現金增值體驗。

責任編輯：區祖飛

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