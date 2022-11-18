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Black Friday/聖誕節將至 做好5點 提防網購騙案

精明消費 09:00 2022/11/18

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最近Black Friday、感恩節、聖誕節等大型購物優惠節日將至，相信很多人都會選擇加上網購的行列。但近年網購騙案層出不窮，令不少民眾遭受損失。

例如早前，有騙徒假冒大型旅行社的facebook專頁，更以真旅行社的商標作頭像，以低廉價格出售高級酒店的度假套餐，令不少市民墮入騙局。因此，在進行網購付款前，一定要認真甄別，做好以下5點，謹防落入騙局。

1.應提防太便宜的商品
一分錢一分貨，如果發現一個商品便宜得令人難以置信，就應該多加提防。騙徒會利用消費者貪小便宜的心理，用遠低於市場價來吸引消費。若不是官方發出的代金券、可疑連結或過分低廉的價格，都應該多加留意。

2.切勿分享個人信息
合法正規的公司絕對不會要求消費者通過短信分享自己的個人信息，例如銀行詳細信息或密碼。除了在付款時候又虛假的連結，還有騙徒會通過發送虛假短信，聲稱快遞包裹無法正常派送等原因，要求消費者補交快遞費用，從而要求輸入銀行卡號碼等。若收到類似的信息，必須先向官方確認，切勿直接輸入個人信息。

3.警惕社交媒體市場
如果您正在考慮從社交媒體資料頁面或市場購買產品，請務必檢查以下內容：
– 該社交媒體的page存在了多長時間，存在時間較短就要留意是否可疑
– 該頁面有多少真實賬戶關注者
– 客戶評論是否來自真實賬戶
– 遇到聲稱代理，要自行直接向官方查證

近年來通過社交媒體詐騙的案例也數不勝數，Facebook更是常有事件，決定在社會媒體交易前，請務必確保店鋪存在屬實。

4.確保正確的付款連結
當消費者在網站上輸入自己的詳細信息時，必須確保地址欄中一個小掛鎖的符號。其次要檢查輸入信息的網站是否以 https:// 開頭，因為這表明數據將被加密。

5.若被騙 立即聯繫銀行
如果不幸發現被騙，第一時間要聯繫銀行，暫停所有交易，信用卡、儲蓄卡等都要及時更改安全細節，快速重置所有相關密碼，最大限度提高線上購物帳戶的安全設置。

反詐中心列出十大高危貨品
於是為了更好提升大家警覺，反詐騙協調中心就定期列出高危的產品種類，以下是近期的十大高危產品種類排名。

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責任編輯：梁政琪

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