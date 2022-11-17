麥當勞送叱咤頒獎禮2022門票　捐款有機會獲2張　名額100個

自防疫措施放寬，本港各大型活動亦陸續登場。適逢樂壇年度盛事《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於明年1月1日舉行，麥當勞再度與商業電台881903合作，推出「1月1日SHOW畀你睇」活動，讓麥當勞App用戶有機會再度發揮善心，為幫助有需要的兒童出一分力。

捐贈90.3元即有機會獲得2張門票

用戶只需於即日起至12月4日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，成功捐贈90.3港元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張。屆時充滿愛心的善長仁翁將入場參與陣容鼎盛的年度音樂盛事，觀賞一眾歌手的落力演唱之餘，更可於頒獎典禮現場參與最後一輪投票，一起感受音樂帶來的感動和快樂。

是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，麥麥彰顯愛心，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於12月15日通過登記電郵公布。麥當勞誠邀大家齊齊延續愛心，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金的受助病童籌款。

門票捐款券詳情 捐款活動時間：即日起至12月4日(晚上11時59分或之前)

叱咤頒獎禮日期：2023年1月1日

責任編輯：區祖飛

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