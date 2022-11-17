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【聖誕節2022】V Walk及V City集世界盃、聖誕打卡佈置　美妝珠寶產品38折優惠

精明消費 13:33 2022/11/17

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踏入2022年的尾聲，仍然有各大型活動值得我們舉杯慶祝。新鴻基地產(0016.HK)旗下西南九龍區V Walk及屯門旗艦購物商場V city推出3大活動，提升商場人流。其中，有多個打卡位和舉辦香港足球代表隊見面會，同場更有多達30間美妝珠寶品牌產品低至38折。

1. 香港足球代表隊見面會

V Walk及V city由即日起至2023年1月2日呈獻【Forever Friends熊抱聖誕足球熱】，設有充滿世界盃主辦國卡塔爾風情的聖誕打卡位，Forever Friends首次以聖誕足球Look火熱登場，與熊迷和球迷獻上前所未有的聖誕體驗，當中包括互動足球遊戲、運動訓練營、多個聖誕特色工作坊、飄雪表演及任務挑戰等，讓小朋友可以邊玩邊學藝術、歷史及科學。

此外，V Walk及V city更領先全港商場引入來自芬蘭設計師手筆的「Goal! Goal! Goal! 桌下足球場」，讓市民以嶄新方式體驗桌下足球，一同享受足球樂趣。同時，商場更聯同香港足球總會和香港花式足球總會星級教練舉辦精英小球星訓練營及花式足球新星訓練營、舉行香港足球代表隊見面會等。

V Walk • V city x Forever Friends【熊抱聖誕足球熱】

日期：即日起至2023年1月2日
時間：上午10時至下午10時
地點：V Walk地下中庭及2樓中庭 ; V city MTR層中庭及不同位置

 

V Walk精英小球星訓練營

日期：11月26日 (星期六)
時間：中午12時至下午6時
地點：V Walk地下中庭

 

V city精英小球星訓練營

日期：12月3日 (星期六)
時間：中午12時至下午6時
地點：V city MTR層中庭

 

V Walk花式足球新星訓練營

日期：11月27日 (星期日)
時間：下午1時至5時
地點：V Walk地下中庭

2. 加推購物禮遇　美妝護膚及珠寶產品38折/$50有找

V Walk及V city由12月1至31日推出聖誕Jetso禮遇，為大家搜羅近30間美妝珠寶品牌之聖誕必備好物，產品低至38折，讓你輕鬆購入至抵至合心水商品以最佳狀態過聖誕！

3.跨區消費優惠　引入日本東京燒肉店

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵小姐指，商場亦於11月加推屯馬站站賞，跨區消費禮遇，帶動市民外出娛樂及消費，提升商場人流。V Walk將引入「口麻天辣」，為人氣酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」副線餐廳，更是全香港首間推出酸菜魚特色外賣的食店，絕對是工作百忙的上班族恩物；另有寵物友善餐廳「在LITM」及寵物友善設施，如毛孩手推車及衛生用品等。

同時，V city亦引入首間進駐新界西商場的本地人氣精品咖啡店「Cupping Room」，更有日本東京過江龍「燒肉LIKE」、年輕珠寶品牌「Promessa」等商户進駐。另外，商場亦積極推動環保，將綠色生活文化注入社區，場內設有USB數據線、塑膠物、電池及手機等回收箱，及以優惠積分換領Tesla電動車免費泊車優惠，鼓勵車主市民一同響應環保。

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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