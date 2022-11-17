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【保險加價】最少23款醫療保險加價 最多加價26% 一招應對方法

博客 12:19 2022/11/17

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醫療通脹下，醫療保險加價漸漸成為常態。10Life統計，年初至今最少有9間保險公司、合共最少23款醫療保險加價，包括AIA友邦、安盛AXA、Bupa保柏、China Life中國人壽、Chubb安達人壽、Cigna信諾、FTLife富通、Manulife宏利、Sun Life永明金融產品，加價幅度高達26%，當中今年11月1日起富通有兩款自願醫保加價。消費者面對醫療保費上升，又有甚麼招數應對？

醫療保險價格調整一覽：

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幅度視乎年齡、性別、計劃級別和自付費選項
上述醫療保險加價幅度視乎年齡、性別、計劃級別及自付費選項而定。是次加價產品當中，以國壽海外尊尚醫療保險計劃加價較為顯著，以受保區域為亞洲及香港、自付費為零為例，加價幅度最高達到26.4%；同一計劃的其他地區、年齡及自付費選項的加價幅度則相對溫和。

此外，中國人壽關愛一生醫療保險的加價幅度亦到達4%至25.4%；保柏靈活配自願醫保計劃加價幅度介乎0.3%至11%；信諾自願醫保系列－靈活計劃（優越）半私家病房加價幅度介乎6.5%至10.7%；信諾尊尚醫療保的加價幅度介乎5.7%至14.3%；安盛安心醫療計劃介乎7%至10%；安達「倍康保」住院及手術保障計劃加幅亦達到15.7%至15.8%；至於其他醫保的加價幅度則少於雙位數。

值得注意的是，按年初至今統計，醫療保險並非「有加冇減」，恒生環球優越自願醫保計劃和保泰自願醫保-標準計劃，分別減價3.4%及1%。

加價原因：醫療通脹、新醫療技術、索償多於預期

醫療保險加價最主要原因是醫療通脹，例如私家病房加價、手術費加價、藥物或醫療器械加價、人口老化而令私營醫療需求上升，或者外地病人增加引致私家醫療供求失衡而加價等。

此外，醫療技術進步，衍生更多治療方案及新藥物，惟前期醫藥研發涉及大量資金投入，亦會引致醫療成本上升，最終亦有機會轉嫁至消費者。而且，隨着醫療技術進步，一些致命疾病亦會變成慢性病，期間需要繼續治療及服藥，亦會增加整體醫療成本。

就算撇除醫療通脹及醫療技術進步，各大保險公司因應旗下保險產品的理賠情況——例如個別公司某一年成功索償個案遠超最初預期，最終會導致其醫療保險加幅高於同業。

自願醫保3周年 首次有產品加價
值得注意的是，自願醫保自2019年4月推出至今度過3年，期間僅個別保險公司調升有關產品保費，年初至今累計有6份自願醫保產品加價，包括保柏靈活配自願醫保計劃6個級別（基本、升級基本、智選、升級智選、尊尚、升級尊尚）、保柏非凡自願醫保計劃2個級別（智選、尊尚）、信諾自願醫保系列－標準計劃（附加保障）、信諾自願醫保系列－靈活計劃（優越）半私家病房，以及宏利晉悅自願醫保靈活計劃，還有富通「摯康保」醫療保障計劃及「樂康保」醫療保障計劃，整體加價幅度介乎0.3%至11%。

審視加價後有否增加保障
有些保險公司加保費同時亦會提升保障。以保柏非凡自願醫保智選及尊尚計劃為例，前者未知已有疾病、入院前後的門診開支、復健等5項保障有所提升；後者則提升包括每年賠償上限（由30,000,000港元升至35,000,000港元）等8項保障。不過亦非每間保險公司均是如此，例如友邦至尊系列加保費同時，暫未見同時提升保障。

此外，亦有3款醫保在價格不變的情況下，仍然有增加保障，包括富衛尊衛您、AXA安盛智尊守慧醫療保障，以及Bowtie自願醫保 - 靈活計劃。以富衛尊衛您為例，既提高了每年保障限額及終身保障限額，前者由每保單年度8,000,000港元增加至10,000,000港元，後者則由45,000,000港元提升至60,000,000港元。

投保時應考慮未來負擔能力
最後，醫療保險加保費十分常見，消費者投保醫療保險時，不應只考慮投保時的保費，因為即使今日負擔得起，亦要考慮將來的負擔能力。要應對醫療保險保費增加，其實有一個方法解決，包括購買有自付費（又稱墊底費，deductible）醫療保險。所謂自付費，即是投保人向保險公司索償時自己需要支付的費用，而餘下的醫療費用則由保險公司根據保障額上限承擔，等於雙方共同承擔醫療費用。

而通常一些人本身有公司醫保為住院開支進行保障，只要買入有自付費選項的醫療保險，保費開支便可以相應降低，同時間保障額未有減少。有關例子可以參閱自願醫保的保險解碼器，對比無自付費及有自付費之分別。

現時坊間亦流行所謂「醫療融資方案」（Medical Financing）解決醫療保費上漲事宜，但這個方案要實踐，實際上有不少難關要解決。此外，我們亦發現若果能夠靈活配搭自願醫保，原來亦有減醫療保費的功效。

 

【文章來源：10Life；原題：【醫保加價】最少23款醫療保險加價 最多加價26% 一招應對方法（11月更新版）

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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