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迪士尼Black Friday快閃   房價低至6折 港航16週年驚喜   來回票價低至$1314

精明消費 07:30 2022/11/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.迪士尼：Black Friday快閃優惠  房價低至6折

即日起至12月1日，迪士尼推出快閃優惠，預訂香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店客房，即享實時房價低至6折，標準客房每晚由1,020元起。

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2. 香港航空：16週年三重驚喜  來回票價低至1314元

為慶祝香港航空將於2022 年11月28日成立16週年，即日起至11月30日，推出三重驚喜：

1.指定航線可享160元折扣優惠，搜索航班時輸入優惠代碼：BDAY160

2.指定航點可享驚喜票價

3.使用Visa卡購票可額外獲贈1,128 FWC積分

詳情請查看：按此

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3.日本城：Virjoy唯潔雅3層衛生卷紙12卷裝 19.9元/條

由即日起，Virjoy唯潔雅3層衛生卷紙12卷裝，門市特價19.9元/條 (原價37.9元/條),網店限定188元/10條。

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撰文：hket小編

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