【機票優惠】香港快運推限時優惠　飛沖繩、新加坡單程票只需$128

各地的入境措施逐漸放寬，航空公司陸續推出不同優惠。香港快運（HK Express）推出限時搶購優惠，由即日起至11用8日推出「香港飛沖繩或新加坡」，以及由「沖繩或新加坡飛香港」單程票價為128元起，此優惠不包括燃油附加費、稅項、寄艙行李費用及其他費用。HK Express行李收費為20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

以上機票優惠的出發期限為今年12月1日至明年3月25日，其票價只適用於沖繩、新加坡的航班。

沖繩只剩少數日子有此優惠

本網翻查了12月至2023年3月期間，香港飛往沖繩的機票，發現剩下$128優惠的日子不同多，現時只有2月及3月少數日子有此優惠。而香港飛往新加坡的機票則有大量日子，在今年12月至2023年3月期間，目前2月份每天都有$128的機位，1月及3月也很多，大家可以把握時間啦！

$128「香港飛沖繩」日子

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$128「香港飛新加坡」日子

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責任編輯：區祖飛

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