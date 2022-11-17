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「沉悶」的投資才是成功的秘技 耐性與紀律勝過一切

個人增值 09:46 2022/11/17

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尚未有投資經驗的你或許會疑問，應該選擇哪種投資工具、股票市場投資哪個板塊才有賺錢機會？又或者想投資一些波幅大的股票以獲得更大的利潤。不過，外國一名專家撰文指出，在金融投資上並非「有危自有機」的定律，反指「沉悶」的投資才是成功的秘技。

投資者應堅持「沉悶」的舊資產配置

Ben Carlson是Ritholtz Wealth Management的董事，主要負責管理一些機構和個人的投資組合。他在外國投資網站發文指，「沉悶」的投資才是一個成功的投資，他解釋成功的投資是需要長時間、耐性和有紀律的，同時要無視別人瘋狂投資的能力。

他在文章中強調「當你的投資組合愈令人興奮，便會令你在熊市的表現愈差」，他提到在2022年的道指中派息、現金流穩定的藍籌股都是正壓倒一些潛力大於利潤的創新引領股，而這一個情況與2020年及2021年的FOMO（錯失恐懼症）日子有明顯的分別。Ben認為投資者出現的問題是源自存他們無法堅持和接受「沉悶」的舊資產配置。相反，他指出成功的投資者應該是無聊，而且應該是長遠的，同時需要投資者的耐性和紀律，以及需要有能力無視瘋狂的投資的人。

指數基金表現不受投資者狀態影響

他形容選擇SPAC、迷因股票（meme stocks）、IPOs等投資很「性感」，自己也曾於2021年初迷因股票（meme stocks）、Robinhood、day trade、加密貨幣投機熱潮的高峰期時，撰寫了一篇名為「慢慢積累財富沒關係」為題的文章，撰文的目的是一個自我提醒，讓他感覺其他人都在輕鬆賺錢的時候保持頭腦清醒。

而他指，自己的大部分投資都是指數基金和低成本的ETF，亦有部分的投資是與房地產有關。因為他認為指數基金的表現是不會受投資者的狀態而影響它的升幅表現，而且不會令投資者陷入龐氏騙局。

 

責任編輯：區祖飛

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