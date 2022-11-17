【理財個案】強積金戶口大縮水逾40% 為照顧患病家人2年無工作 應如何是好？

近年環球市況波動，不少人的強積金戶口都大縮水。有讀者坦言一直沒有理會自己的強積金，最近才發現近兩年強積金資產跌超過40%，不知如何是好。另外，再加上要照顧患病家人，近兩年已沒有工作，想知道自己的投資部署是否正確。看看龔成是如何回應。

讀者：

我要照顧患病家人，近兩年已沒有工作，我的錢大部份放在收息股，雖然股市下跌很多都有擔心，但現在我唯有繼續收息。

只是MPF我之前一直放在中國香港股票基金70%+歐洲股票基金30%。我有個保險agent有幫我睇住，所以我無乜打理，最近發覺原來近兩年已跌了逾40%，我有問個agent佢只答政治市。

我都未有耐退休叫我等下，如果而家轉走就會無晒之前啲錢⋯等等。我而家唔知點算好。

龔成︰

你有家庭負擔，而且無穩定的工作，將資金重點放於收息股是合適的做法。（但緊記，都要留些現金應急。)

恒生 （00011） ，中電 （00002） 屬於收息股，適合你，但恒生的持貨比例已經達到個股的上限（15%），將來不建議加注。

恒基 （00012） ，長建 （01038） ，友邦 （01299） 都是平穩增值股，適合你的年紀，但恒基的佔比接近4成，明顯過多，個別股票最好維持組合比例不多於15%較爲合適。（長線要慢慢調整翻佢）

騰訊 （00700） ，百度 （09888） 屬於潛力股，以你的年紀和情況，都不適宜持有太多，現時比例可以，但就不要加注。

未來新資金，你都可以用來增加收息股的比例，為自己創造現金流，應付生活所需。

收息股︰港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、深高速（00548)。收息基金(03110)，都可以。

強積金的配置並不複雜，首先要注意，強積金是一個超長線投資，因此不宜做中短期炒賣，不用以預測投資市場的走勢去將強積金轉來轉去，除非你很確定，現時的投資市場明顯平，或明顯貴，否則在大部分情況，強積金不用轉來轉去。

其實，你只要按你的年齡階段，去進行分配就得，年輕時較進取，到了中年就以平穩作配置，到退休前5-10年基金配置就要趨向保守，為退休做準備。因此，你只要按年齡做好配置，並且因年齡漸增，慢慢將強積金轉為較保守類別就得。

另外，在股票配置的部分，你可以考慮環球股票，又或以中國+美國作為核心，因為這兩個在往後10年，都是全球兩個最大的經濟體，你同時持有可以。

你現時的比例都可以，只是全球股市最近1,2年都因爲各類不利因素而變得波動。但強積金是一個長遠的配置，你只要按照自己的年齡分配就得。若你未來10年都無退休打算，這個組合都可以，但你預中短期都會波動。

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