蘋果才是元宇宙的新增長點？虛擬現實設備 致勝關鍵

天風國際的文章指出，VR硬體架構的核心體現在：光學、顯示及交互，這三方面的進展突破，該行認為蘋果公司（AAPL.US）最有希望定義新一代硬體的對話模式，成為元宇宙硬科技之中的新增長點。

VR對話模式尚未有明確標準

該行指出，電腦的對話模式是「滑鼠+鍵盤」，智慧手機的對話模式是「觸控+語音」，而VR 的對話模式還沒有出現像前面兩種，出現標準的輸入模式，各個硬體廠商們都在嘗試為VR開發新的輸入和交互設備。VR頭顯設備發展至今，還沒形成有一套交互的標準。換而言之，每家公司都自定一套在虛擬世界裡的交互邏輯和標準。

傳統的手柄和操控杆是最常見的操控設備，直到最近，眼球追蹤操作又成為一個可選的操控選項。新一代消費級 VR 產品在未來的交互設計上還將加入：面部識別、全身追蹤等技術。

所謂眼球追蹤技術，就像漫威在《鋼鐵俠》電影裡展示的一樣，電影中的鋼鐵俠Tony Stark經常和他的裝甲通過眼球追蹤和語音操控人機互動。這將他的雙手解放出來，去拯救世界。天風國際指出，HTC、惠普、索尼、PICO 等大廠基本都有所應用，使眼動追蹤技術逐步發展成為 VR 的標配趨勢。

蘋果申請眼球追蹤技術專利

而最近，美國專利商標局公佈了蘋果公司的一項專利申請，題為「在三維環境中呈現虛擬化身」，專利的一部分涵蓋了手部追蹤/手勢追蹤，該專利第二個涉及的方面還包括眼球追蹤。目前「動作捕捉技術」和「慣性動作捕捉技術」有一定的使用門檻，受到蘋果、Meta 等大廠的追逐。天風國際認為，當下蘋果最有希望定義新一代硬體（VR/AR/MR）的對話模式。

報告又指出，回顧歷史，蘋果曾經兩次定義人機對話模式。1983 年 1 月，蘋果發佈了Lisa，確定了如今個人電腦使用的「圖形化使用者介面（GUI）、滑鼠和鍵盤」相結合的對話模式；

在2007，蘋果又發佈了 iPhone，引領了新的觸控對話模式，再次定義了智慧手機的對話模式。

天風國際指，Meta創始人朱克伯格曾不止一次暗示，蘋果的虛擬實境設備將會是其在該領域中最大的對手。不難發現，即使擁有大量社交平台資源的Meta也將蘋果列為不可忽視的對手，無論是哪個時代，建立專屬的生態圈與硬體自主研發能力的提升依然是最核心的競爭力。



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