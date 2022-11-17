  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 11:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休後想開展第二事業？ 先問自己3條問題

退休規劃 09:00 2022/11/17

分享：

分享：

隨着社會老齡化越來越嚴重，退休年齡逐年延後。也不乏有很多退休人士不習慣休閒的退休生活，而自願重返職場。有人選擇繼續打工，也有人想創業。但每當談及啓動資金問題，就讓很多退休人士望而卻步。如果想開始第二番事業，除了資金問題，還有什麽需要注意？

認證財務策劃師Sheryl Garrett説道，「其實社會上有很多機會給予想開始自己第二份事業的人士，甚至第三事業、第四事業。晚年的生活更像是一次翻新的機會。這時尋找的工作應該是身體負荷較小的，但更重要的是能激發自己興趣和熱情。為退休的準備不單是資金的準備，更多的是心理上和社會上的準備。」

在搞清楚自己是否適合開展第二番事業時，應該先問自己幾個問題，當這些問題都有答案的時候，就可以放膽去追求自己的另一番事業。

1.你的興趣是甚麽？
第二番事業非常需要熱情，如果沒有足夠的熱情去進行新的工作或活動，這個事情將變得很難完成。

Garrett還説道，她的一些年長的朋友會選擇去做圖書管理員、財務顧問或自己創業。還有一部分人為了能繼續保持社交，會選擇去做銷售員。例如，很多人在退休之後會選擇去沃爾瑪工作，雖然賺錢是其中一個目的，但保持社交能有助心理健康。

2.「錢」對你來説有多重要？
退休後的第二番事業可能需要雄厚的資金支持，並且要考慮當中的風險損失。

Garrett説道，她曾有一位客人來咨詢財務規劃問題，是一位醫院的管理人員，他想在50多歲的時候開一間魚餌店，他的妻子認為這是不可行的，在經過專業分析後，認為他還需要多幾年來積累更龐大的資金基礎，才能支持他開店的夢想。

3.自己的技能是什麽？有這種工作機會嗎？
在明確自己的技能之後，應該思考這份技能需要繼續進修或者學習嗎？如果需要，就要考慮自己是否有足夠的資金去支持這份技能的培養。而更重要的是，清楚這個技能是否有市場，社會中是否存在這種崗位或是否需要這方面人才？

那麽如何了解自己的技能是否有市場？很簡單，就是看自己的技能是否能幫助大家解決疑難問題，如果可以解決大部分人都無法解決的問題，證明這項技能非常有市場。

如果在能就以上問題給予自己清晰的答案，證明你對自己的第二份事業有了足夠的計劃與藍圖，可以放手去進行了。退休永遠不是事業的終點站，只是人生某一階段的節點，只要自己願意及有能力，退休也可以是第二番事業的開端。

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

理財加油站 - 負債才正常？ 破解貸款迷思 「能帶來現金流才是好債」
2022/11/16
負債才正常？ 破解貸款迷思 「能帶來現金流才是好債」
理財加油站 - 年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？
2022/11/15
年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？
理財加油站 - 有錢人不會有「賭博心態」 百萬富翁3種習慣和態度
2022/11/14
有錢人不會有「賭博心態」 百萬富翁3種習慣和態度
理財加油站 - 你真的能看懂財經新聞嗎？ 4大原則助解讀 需從常識出發 注意專家立場
2022/11/11
你真的能看懂財經新聞嗎？ 4大原則助解讀 需從常識出發 注意專家立場
理財加油站 - 每日值得用1小時做這件事 知名企業家：否則將會100%蝕錢
2022/11/10
每日值得用1小時做這件事 知名企業家：否則將會100%蝕錢
退休規劃產品 財富及退休規劃 養生 職位招聘 職場文化 香港經濟日報 經濟 退休 銷售 創業

下一篇文章

内地居民退休規劃意識提升 尚未認識退休後再投資重要性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【強積金換馬】MPF轉換基金要注意啲咩？
【強積金換馬】MPF轉換基金要注意啲咩？
投保後染煙癮 保單還有效嗎？
投保後染煙癮 保單還有效嗎？
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【高球保險】「一桿入洞」祝捷費　條款限制各不同
【高球保險】「一桿入洞」祝捷費　條款限制各不同
内地居民退休規劃意識提升 尚未認識退休後再投資重要性
内地居民退休規劃意識提升 尚未認識退休後再投資重要性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款