退休後想開展第二事業？ 先問自己3條問題

隨着社會老齡化越來越嚴重，退休年齡逐年延後。也不乏有很多退休人士不習慣休閒的退休生活，而自願重返職場。有人選擇繼續打工，也有人想創業。但每當談及啓動資金問題，就讓很多退休人士望而卻步。如果想開始第二番事業，除了資金問題，還有什麽需要注意？



認證財務策劃師Sheryl Garrett説道，「其實社會上有很多機會給予想開始自己第二份事業的人士，甚至第三事業、第四事業。晚年的生活更像是一次翻新的機會。這時尋找的工作應該是身體負荷較小的，但更重要的是能激發自己興趣和熱情。為退休的準備不單是資金的準備，更多的是心理上和社會上的準備。」



在搞清楚自己是否適合開展第二番事業時，應該先問自己幾個問題，當這些問題都有答案的時候，就可以放膽去追求自己的另一番事業。



1.你的興趣是甚麽？

第二番事業非常需要熱情，如果沒有足夠的熱情去進行新的工作或活動，這個事情將變得很難完成。



Garrett還説道，她的一些年長的朋友會選擇去做圖書管理員、財務顧問或自己創業。還有一部分人為了能繼續保持社交，會選擇去做銷售員。例如，很多人在退休之後會選擇去沃爾瑪工作，雖然賺錢是其中一個目的，但保持社交能有助心理健康。



2.「錢」對你來説有多重要？

退休後的第二番事業可能需要雄厚的資金支持，並且要考慮當中的風險損失。



Garrett説道，她曾有一位客人來咨詢財務規劃問題，是一位醫院的管理人員，他想在50多歲的時候開一間魚餌店，他的妻子認為這是不可行的，在經過專業分析後，認為他還需要多幾年來積累更龐大的資金基礎，才能支持他開店的夢想。



3.自己的技能是什麽？有這種工作機會嗎？

在明確自己的技能之後，應該思考這份技能需要繼續進修或者學習嗎？如果需要，就要考慮自己是否有足夠的資金去支持這份技能的培養。而更重要的是，清楚這個技能是否有市場，社會中是否存在這種崗位或是否需要這方面人才？



那麽如何了解自己的技能是否有市場？很簡單，就是看自己的技能是否能幫助大家解決疑難問題，如果可以解決大部分人都無法解決的問題，證明這項技能非常有市場。



如果在能就以上問題給予自己清晰的答案，證明你對自己的第二份事業有了足夠的計劃與藍圖，可以放手去進行了。退休永遠不是事業的終點站，只是人生某一階段的節點，只要自己願意及有能力，退休也可以是第二番事業的開端。

責任編輯：梁政琪

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