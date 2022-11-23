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【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素 立即收看！

個人增值 15:46 2022/11/23

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本港住宅樓價自第三季急速回落，市場充斥各項利淡因素，包括受累美國加息周期未完結、經濟壓力未紓緩及股市波動等。《ET財智Talk》邀請星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文（Jeff），為大家剖析影響住宅市場各項因素，息口將於何時見頂？本港經濟、通關因素、失業率、股市對住宅樓價影響有多大？箇中有何契機？住宅樓價何時才止跌回升？本地地產股又有何投資機會？立即收看！

Time Code

01:04 加息速度比想像中快
01:31 年中發展商開盤貼價  搶二手市場購買力
01:45 樓價在7-8月拾級而下
02:38 樓價自高位下調了15%
03:54 實質按揭利率升至3.125%  較年初升一倍
04:10 最優惠利率明年首季或達6%
04:18 實質按揭利率明年首季或升至3.75%
04:26 每月按揭供款或比現在高6-7%  
04:38 息口非將來影響樓價最重要的因素  
06:00 由於疫情影響  經濟增長收縮
06:25 經濟差不代表樓價跌  但對房屋需求有影響
06:50 國内買家無法來港  樓市購買力被抑壓
07:59 通關對香港樓市影響更大
09:55 預期樓價走勢繼續下行  負資產宗數上升
10:55 沒有斷供不會即時導致市場有壓力
12:15 未來物業需求  對香港住宅市場很重要因素
12:23 未來需求如抵消移民帶來影響  不用過份擔心
14:22 首10個月本港一二手成交萎縮
15:20 未來五、六年整體供應預期不會特別多
16:24 樓價再跌逾10%政府或會檢視「辣招」
18:19 選擇地產股兩角度：通關概念及現金流

立即收看：https://video.hket.com/video/3404294

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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欄名 : ET財智Talk

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